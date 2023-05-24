Украина. Премьер лига24 мая 2023, 01:05 | Обновлено 24 мая 2023, 01:20
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Александрия
В Ровно состоится матч 28-го тура украинской Премьер-лиги
24 мая 2023, 01:05 | Обновлено 24 мая 2023, 01:20
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В среду, 24 мая, состоится матч 28-го тура украинской Премьер-лиги, в котором ровенский «Верес» сыграет против «Александрии».
Поединок пройдет в Ровно на «Авангарде», стартовый свисток прозвучит в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports+, YouTube-канале и платформе Setanta Sports.
В первом круге победила «Александрия» со счетом 3:2.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Александрия».
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