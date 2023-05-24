В среду, 24 мая, состоится матч 28-го тура украинской Премьер-лиги, в котором ровенский «Верес» сыграет против «Александрии».

Поединок пройдет в Ровно на «Авангарде», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports+, YouTube-канале и платформе Setanta Sports.

В первом круге победила «Александрия» со счетом 3:2.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Александрия».