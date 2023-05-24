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Украина. Премьер лига
24 мая 2023, 01:00 | Обновлено 24 мая 2023, 01:20
10
0

Верес – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 мая в 15:00 поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги

24 мая 2023, 01:00 | Обновлено 24 мая 2023, 01:20
10
0
Верес – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
НК Верес

В среду, 24 мая, состоится матч 28-го тура украинской Премьер-лиги, в котором ровенский «Верес» сыграет против «Александрии».

Поединок пройдет в Ровно на «Авангарде», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports+, YouTube-канале и платформе Setanta Sports.

В первом круге победила «Александрия» со счетом 3:2.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Александрия».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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