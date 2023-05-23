Украина. Премьер лига23 мая 2023, 21:40 | Обновлено 23 мая 2023, 21:43
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Заря – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 мая в 17:00 поединок 28-го тура Украинской Премьер-Лиги
23 мая 2023, 21:40 | Обновлено 23 мая 2023, 21:43
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В среду, 24 мая, состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Заря» и «Шахтер». Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало в 17:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Заря» – «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляция поединка «Заря» – «Шахтер».
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале «2+2» и на YouTube-канал «Football Hub».
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