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Украина. Премьер лига
23 мая 2023, 21:00 | Обновлено 23 мая 2023, 21:02
887
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Шахтер

В Киеве на стадионе «Динамо» состоится поединок 28-го тура украинской Премьер-лиги

23 мая 2023, 21:00 | Обновлено 23 мая 2023, 21:02
887
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Шахтер
ФК Шахтер

В среду, 24 мая, пройдет матч 28-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Заря» и «Шахтер».

Поединок состоится в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало встречи в 17:00.

«Заря» – «Шахтер». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на телеканале «2+2» и на YouTube-канале «Football Hub».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Шахтер», за которой следите в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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