В среду, 24 мая, пройдет матч 28-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Заря» и «Шахтер».

Поединок состоится в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало встречи в 17:00.

«Заря» – «Шахтер». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на телеканале «2+2» и на YouTube-канале «Football Hub».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Шахтер», за которой следите в украинской версии сайта.