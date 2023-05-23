Украина. Премьер лига23 мая 2023, 21:00 | Обновлено 23 мая 2023, 21:02
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Шахтер
В Киеве на стадионе «Динамо» состоится поединок 28-го тура украинской Премьер-лиги
23 мая 2023, 21:00 | Обновлено 23 мая 2023, 21:02
887
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В среду, 24 мая, пройдет матч 28-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Заря» и «Шахтер».
Поединок состоится в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало встречи в 17:00.
«Заря» – «Шахтер». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру можно посмотреть на телеканале «2+2» и на YouTube-канале «Football Hub».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Шахтер», за которой следите в украинской версии сайта.
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