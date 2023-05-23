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Испания
23 мая 2023, 18:19 | Обновлено 23 мая 2023, 19:11
2358
8

Барселона прокомментировала обращение игроков к болельщикам из россии

Каталонский клуб выпустил специальный релиз

23 мая 2023, 18:19 | Обновлено 23 мая 2023, 19:11
2358
8
Барселона прокомментировала обращение игроков к болельщикам из россии
Getty Images/Global Images Ukraine

В испанской «Барселоне» выступили с заявлением относительно скандального видеообращения игроков команды Серхи Роберто и Алехандро Бальде к болельщикам с московских болот после досрочного чемпионства коллектива в Ла Лиге.

«Мы хотим подчеркнуть нашу приверженность мирному решению конфликта и веру в ценность спорта, как инструмента для сближения народов. Мы еще раз выражаем свою поддержку украинского народа и глубоко сожалеем, что это обращение оскорбило наших болельщиков в Украине.

Президент Жоан Лапорта во время своей речи в марте 2022 года выразил свою поддержку на фоне войны, которую назвал «неоправданной», и вспомнил всех украинских спортсменов и спортсменок, которые были частью клуба. Кроме того, он предложил помощь «Барселоны» всем украинцам, которые прибывают в Каталонию в поисках убежища.

Послание президента клуба остается актуальным и сейчас, поскольку мы не забыли наших болельщиков в Украине. Мы не только предлагаем им нашу полную поддержку, но и надеемся, что вскоре они смогут жить в мире на своей родине», – говорится среди прочего в релизе «блауграны».

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Источник ФК Барселона
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Комментарии 8
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PETP0
Після десятиліть вболівання барселона йде за кораблем.
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+4
PUMA
По факту они не извенились!!!А просто оправдыватються
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+3
Eye of Providence
Відповідь була такою, що мені здається Каталонія - це Іспанія, а каталонці - це іспанці зі своїм дивакуватим діалектом. 
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+1
Alex196
Боже да здесь на сайте полно Ватников которые переехали из дыры в Украину и они преданы этому ничтожному карлику как всю жизнь и их родители ходили коленами .Если здесь живут рабы у нас рядом то почему их не может быть в Испании .Их очень мало поэтому если на каждого урода обращать внимание то это только им плюс а не нам 
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+1
Alex196
Если бы это было официальное заявление от клуба Барселона что мы поддерживаем террористов из россии то следовало бы обидеться но чудаков и извращенцев всегда пару человек есть в любом коллективе .Вспомните как Фенербахче летел от Динамо в квалификации и несколько человек начали вдруг орать вместо владимир путин лалала .У нас этому уделяют много внимания .Они сами через минуту забыли 
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0
Alex196
Почему то все болеют за Реал или барселону .Какой в этом интерес ? Ясно что это клубы скупают лучших игроков хотя Реал никого не покупает и в этом сезоне поплатился .Уже 3 й в чемпионате .Атлетико обошел .Я лично всегда болел за Валенсию начиная с состава когда играли Давид Сильва Хуан Мата Давид Вилья .Последний матч с Реалом 1 0 потрясающий .Реал владел мячом 80 процентов времени .Валенсия выстояла сцепив зубы 
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0
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PUMA
Хорошо что я всегда больше симпатизировал Реалу.А от барсы всегда воротило 
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0
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