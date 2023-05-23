Барселона прокомментировала обращение игроков к болельщикам из россии

В испанской «Барселоне» выступили с заявлением относительно скандального видеообращения игроков команды Серхи Роберто и Алехандро Бальде к болельщикам с московских болот после досрочного чемпионства коллектива в Ла Лиге.

«Мы хотим подчеркнуть нашу приверженность мирному решению конфликта и веру в ценность спорта, как инструмента для сближения народов. Мы еще раз выражаем свою поддержку украинского народа и глубоко сожалеем, что это обращение оскорбило наших болельщиков в Украине.

Президент Жоан Лапорта во время своей речи в марте 2022 года выразил свою поддержку на фоне войны, которую назвал «неоправданной», и вспомнил всех украинских спортсменов и спортсменок, которые были частью клуба. Кроме того, он предложил помощь «Барселоны» всем украинцам, которые прибывают в Каталонию в поисках убежища.

Послание президента клуба остается актуальным и сейчас, поскольку мы не забыли наших болельщиков в Украине. Мы не только предлагаем им нашу полную поддержку, но и надеемся, что вскоре они смогут жить в мире на своей родине», – говорится среди прочего в релизе «блауграны».