Барселона прокомментировала обращение игроков к болельщикам из россии
Каталонский клуб выпустил специальный релиз
В испанской «Барселоне» выступили с заявлением относительно скандального видеообращения игроков команды Серхи Роберто и Алехандро Бальде к болельщикам с московских болот после досрочного чемпионства коллектива в Ла Лиге.
«Мы хотим подчеркнуть нашу приверженность мирному решению конфликта и веру в ценность спорта, как инструмента для сближения народов. Мы еще раз выражаем свою поддержку украинского народа и глубоко сожалеем, что это обращение оскорбило наших болельщиков в Украине.
Президент Жоан Лапорта во время своей речи в марте 2022 года выразил свою поддержку на фоне войны, которую назвал «неоправданной», и вспомнил всех украинских спортсменов и спортсменок, которые были частью клуба. Кроме того, он предложил помощь «Барселоны» всем украинцам, которые прибывают в Каталонию в поисках убежища.
Послание президента клуба остается актуальным и сейчас, поскольку мы не забыли наших болельщиков в Украине. Мы не только предлагаем им нашу полную поддержку, но и надеемся, что вскоре они смогут жить в мире на своей родине», – говорится среди прочего в релизе «блауграны».
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