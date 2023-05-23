Другие новости23 мая 2023, 12:02 |
1540
1
Барселона, посмотри! Правительство Камеруна запретило сборной играть с рф
Матч должен был состояться 15 июня на болотах
23 мая 2023, 12:02 |
1540
1
Сборная Камеруна по футболу отказалась от товарищеского матча с россией.
Поединок должен был состояться 15 июня на стадионе «лужники» в москве.
По информации росСМИ, правительство Камеруна запретило играть своей национальной команде против страны-террориста.
Ранее от спарринга со страной 404 отказался Ирак. А вот два испанских защитника каталонской «Барселоны» Алекс Бальде и Серхи Роберто решили, что им необходимо поблагодарить болельщиков «сине-гранатовых» из россии...
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 мая 2023, 10:30 2
6 очков в 12 матчах – все, чем может похвастаться Перица Огненович и его тренерский штаб…
Хоккей | 22 мая 2023, 18:53 1
Кленовые не в форме
Футбол | 22.05.2023, 18:52
Футбол | 23.05.2023, 09:52
Хоккей | 22.05.2023, 22:57
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
З дитинства за Камерун
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.05.2023, 17:20 9
21.05.2023, 17:46 4
22.05.2023, 13:54 3
21.05.2023, 08:17 13
21.05.2023, 20:41
21.05.2023, 21:55 11
21.05.2023, 11:43 1
21.05.2023, 23:30 4