Сборная Камеруна по футболу отказалась от товарищеского матча с россией.

Поединок должен был состояться 15 июня на стадионе «лужники» в москве.

По информации росСМИ, правительство Камеруна запретило играть своей национальной команде против страны-террориста.

Ранее от спарринга со страной 404 отказался Ирак. А вот два испанских защитника каталонской «Барселоны» Алекс Бальде и Серхи Роберто решили, что им необходимо поблагодарить болельщиков «сине-гранатовых» из россии...