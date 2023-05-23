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23 мая 2023, 12:02 |
1540
1

Барселона, посмотри! Правительство Камеруна запретило сборной играть с рф

Матч должен был состояться 15 июня на болотах

23 мая 2023, 12:02 |
1540
1
Барселона, посмотри! Правительство Камеруна запретило сборной играть с рф
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Камеруна по футболу

Сборная Камеруна по футболу отказалась от товарищеского матча с россией.

Поединок должен был состояться 15 июня на стадионе «лужники» в москве.

По информации росСМИ, правительство Камеруна запретило играть своей национальной команде против страны-террориста.

Ранее от спарринга со страной 404 отказался Ирак. А вот два испанских защитника каталонской «Барселоны» Алекс Бальде и Серхи Роберто решили, что им необходимо поблагодарить болельщиков «сине-гранатовых» из россии...

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Источник Sport.ua
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