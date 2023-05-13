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13 мая 2023, 02:23 | Обновлено 13 мая 2023, 02:30
119
0

Сборная Ирака отказалась от товарищеского матча с россией

Спарринг мог состояться в День ФИФА, 7 сентября

13 мая 2023, 02:23 | Обновлено 13 мая 2023, 02:30
119
0
Сборная Ирака отказалась от товарищеского матча с россией
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Ирака по футболу

Сборная Ирака по футболу отказалась играть товарищеский матч с национальной командой россии. Об этом сообщил пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад:

«Федерация футбола Ирака рассматривала проведение товарищеского матча между сборными Ирака и россии в День ФИФА, 7 сентября, но все осталось на стадии интересов.

Мы решили участвовать в товарищеском турнире четырех сборных: Ирака, Иордании, Катара и Ирана. Первенство пройдет в Иордании в начале сентября.

Что касается наших отношений с рфс, то федерации сотрудничают друг с другом. Однако сейчас между ФФИ и рфс не ведутся никакие переговоры о проведении товарищеских матчей главных национальных команд».

Еще в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные рф от участия в турнирах под своей эгидой. В частности, российские клубы выгнали из еврокубков, а сборную рф исключили из плей-оффа отбора на Чемпионат мира-2022 и квалификации к Евро-2024.

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