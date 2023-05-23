Особенный фанат. Моуриньо поздравил россиянина с победой на Мастерсе в Риме
У Даниила Медведева появился новый поклонник...
Главный тренер итальянского футбольного клуба «Рома» Жозе Моуриньо отметился странным поступком.
После завершения грунтового Мастерса в Риме «Особенный» решил опубликовать пост в своем Instagram, где поздравил представителя россии Даниила Медведева с победой на этом турнире:
«Отличное воскресенье. Поздравляю Даниила Медведева с победой, а Хольгера Руне ждет большое будущее.
Рад снова встретиться с Борисом Беккером и поделиться с ним некоторыми тренерскими идеями. Я не мог поверить, когда легенда Мартина Навратилова сказала мне: «Если бы я была футболисткой, я бы хотела быть вашим игроком».
Я даже не знал, что она меня знает! Большое спасибо, Мартина, за то, что я чувствую себя особенным. Наслаждайтесь жизнью, Борис и Мартина, мы, любители тенниса, всегда будем любить вас».
Моуриньо посетил финальный поединок соревнований, который состоялся 21 мая.
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