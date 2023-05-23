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  4. Особенный фанат. Моуриньо поздравил россиянина с победой на Мастерсе в Риме
Италия
23 мая 2023, 11:02 | Обновлено 23 мая 2023, 11:06
994
6

Особенный фанат. Моуриньо поздравил россиянина с победой на Мастерсе в Риме

У Даниила Медведева появился новый поклонник...

23 мая 2023, 11:02 | Обновлено 23 мая 2023, 11:06
994
6
Особенный фанат. Моуриньо поздравил россиянина с победой на Мастерсе в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер итальянского футбольного клуба «Рома» Жозе Моуриньо отметился странным поступком.

После завершения грунтового Мастерса в Риме «Особенный» решил опубликовать пост в своем Instagram, где поздравил представителя россии Даниила Медведева с победой на этом турнире:

«Отличное воскресенье. Поздравляю Даниила Медведева с победой, а Хольгера Руне ждет большое будущее.

Рад снова встретиться с Борисом Беккером и поделиться с ним некоторыми тренерскими идеями. Я не мог поверить, когда легенда Мартина Навратилова сказала мне: «Если бы я была футболисткой, я бы хотела быть вашим игроком».

Я даже не знал, что она меня знает! Большое спасибо, Мартина, за то, что я чувствую себя особенным. Наслаждайтесь жизнью, Борис и Мартина, мы, любители тенниса, всегда будем любить вас».

Моуриньо посетил финальный поединок соревнований, который состоялся 21 мая.

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Борис Беккер Мартина Навратилова Жозе Моуриньо Даниил Медведев Хольгер Руне Рома Рим ATP Рим российско-украинская война
Источник Instagram
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Комментарии 6
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Український Крим
З дитинства за Севілью
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+1
Умник
Ну точно моя душа чувствует гандонов.
Внутрений голос говорит не болей за Гавнолону из красивого города Барселона болей за Реал. Раз.
Когда Симоне Инзаги возглавлял Лацио всегда болел за Лацио. До этого из за Свена Йона Эриксона и Себастьяна Верона.
И опять душа не подвела с ГавноРомой.
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0
romario1501
Чмоуріньо )
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0
Harun Bakircioğlu
every day brings something new
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0
Am
Гандон
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0
mostepicfail
в Севільї і Лаціо різко побільшає фанатів)
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0
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