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Чемпионат Италии
Эмполи
22.05.2023 21:45 – FT 4 : 1
Ювентус
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Италия
23 мая 2023, 00:23 | Обновлено 23 мая 2023, 00:40
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Беда-печаль. Ювентус после снятия очков еще и разгромно проиграл Эмполи

После штрафа в 10 очков за финансовые махинации «Юве» занимает 7-е место

23 мая 2023, 00:23 | Обновлено 23 мая 2023, 00:40
196
0
Беда-печаль. Ювентус после снятия очков еще и разгромно проиграл Эмполи
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 36-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на выезде проиграл «Эмполи» со счетом 1:4.

У победителей дубль оформил Франческо Капуто, также отличились Себастьяно Луперто и Роберто Пикколи. У туринцев гол престижа забил Федерико Кьеза.

После штрафа в 10 очков за финансовые махинации «Ювентус» занимает 7-е место в Серии А (59 баллов). «Эмполи» располагается на 14-й позиции (42 очка).

Серия А. 36-й тур, 22 мая

Эмполи – Ювентус – 4:1

Голы: Капуто, 18 (пен), 48, Луперто, 21, Пикколи, 90+3 – Кьеза, 85

Турнирная таблица

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Роберто Пикколи (Эмполи).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Кьеза (Ювентус).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Франческо Капуто (Эмполи).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Себастьяно Луперто (Эмполи).
18’
ГОЛ ! С пенальти забил Франческо Капуто (Эмполи).
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Источник Sport.ua
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