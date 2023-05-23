Беда-печаль. Ювентус после снятия очков еще и разгромно проиграл Эмполи
После штрафа в 10 очков за финансовые махинации «Юве» занимает 7-е место
В матче 36-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на выезде проиграл «Эмполи» со счетом 1:4.
У победителей дубль оформил Франческо Капуто, также отличились Себастьяно Луперто и Роберто Пикколи. У туринцев гол престижа забил Федерико Кьеза.
После штрафа в 10 очков за финансовые махинации «Ювентус» занимает 7-е место в Серии А (59 баллов). «Эмполи» располагается на 14-й позиции (42 очка).
Серия А. 36-й тур, 22 мая
Эмполи – Ювентус – 4:1
Голы: Капуто, 18 (пен), 48, Луперто, 21, Пикколи, 90+3 – Кьеза, 85
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