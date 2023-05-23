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22.05.2023 21:45 – FT 4 : 1
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Италия
23 мая 2023, 01:56 |
121
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Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Нам нельзя искать оправдания»

Тренер – о лишении «Ювентуса» 10 очков

23 мая 2023, 01:56 |
121
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Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Нам нельзя искать оправдания»
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал игру команды в матче 36-го тура Серии А с «Эмполи» (1:4), перед выходом на которую стало известно о снятии с клуба 10 турнирных очков в нынешнем чемпионате.

«Нам нельзя искать оправдания, мы – «Ювентус», мы привыкли побеждать или хотя бы бороться за победу. Естественно странно, что приговор вынесен за 10 минут до начала игры. Но это не оправдывает наш психологический коллапс. Сейчас мы можем лишь промолчать и принять поражение. Перед матчем у нас было 69 очков, мы шли вторыми, это должно быть ясно всем.

Даже после снятия 10 очков сегодняшняя победа давала нам шансы побороться за место в Лиге чемпионов с «Миланом». К сожалению, все сложилось иначе. Я не могу упрекнуть ребят, уверяю вас, ситуация непростая. И следующие дни тоже будут непростыми, потому что мы вылетели из Лиги Европы, потом остались без 10 очков, а перед этим у нас в течение трех месяцев очки то забирали, то возвращали.

Это не оправдание, но сезон аномальный для нас, без сомнения, и команда при этом заработала 69 очков. Мы должны постараться набрать шесть очков и остаться фактически вторыми в таблице. Команда сделала все возможное в сюрреалистической ситуации, даже больше, чем можно было ожидать. С моей стороны было бы трусостью бросить «Ювентус» в такой момент. Я разочарован этим вечером, у нас был шанс, но ни в чем не могу упрекнуть команду, потому что обстоятельства постоянно меняются», – заявил Аллегри.

«Ювентус» в обновленной таблице Серии А занимает 7-е место, имея 59 очков. От «Ромы», которая занимает 6-ю позицию, дающую право заявиться в Лигу конференций, «старая синьора» отстает на 1 пункт.

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Массимилиано Аллегри Серия A чемпионат Италии по футболу Ювентус Эмполи
Источник Football-Italia
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