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Чемпионат Италии
Рома
22.05.2023 19:30 – FT 2 : 2
Салернитана
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Италия
22 мая 2023, 21:42 |
131
0

Серия А. Рома спаслась от поражения в матче с Салернитаной

Команда Моуриньо снова потеряла очки

22 мая 2023, 21:42 |
131
0
Серия А. Рома спаслась от поражения в матче с Салернитаной
Getty Images/Global Images Ukraine

«Рома» в предпоследнем матче 36-го тура итальянской Серии А дома потеряла очки в матче с аутсайдером, «Салернитаной». Команда Жозе Моуриньо дважды уступала в счете, но дважды отыгралась усилиями Стефана Эль Шаарави и Неманьи Матича.

«Рома» благодаря этой ничьей набрала 60 очков, оставшись на седьмом месте в турнирной таблице. «Волки» практически потеряли шансы на топ-4 в чемпионате, теперь их главный шанс на Лигу чемпионов – это победа в Лиге Европы. «Салернитана» идет 15-й с 39 очками в активе и уже обеспечила себе сохранение прописки в Серии А.

Серия А. 36-й тур

«Рома» – «Салернитана» – 2:2
Голы: Эль-Шаарави 47, Матич 83 – Кандрева 12, Диа 54

36-й тур завершится сегодня матчем «Эмполи» – «Ювентус». Он начнется в 21:45 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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