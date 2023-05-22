22 мая на «Стадио Олимпико» пройдет 36-го тура Серии А, в котором «Рома» встретится с «Салернитаной». Старт поединка запланирован на 19:30 по киевскому времени.

Рома

Клуб весь сезон разрывался между выступлениями на международной и внутренней арене. Жозе Моуринью с его опытом решил не складывать все яйца в 1 корзину, в попытках выполнить свою задачу - хотя бы со 2-й попытки вернуть волков в Лигу чемпионов. Но во 2-й половине весны приоритетом стала Лига Европы, где в четверг проводили решающий поединок против Байера в Леверкузене. И на кону - выход в финал турнира, с перспективой взять и трофей, и лигочемпионовскую путевку. Тем более что к маю стало понятно, что не получиться добиться успеха в Серии А. На последнем пике, выиграв трижды, в середине апреля получилось вырваться на 3-е место. Но потом снова все разладилось. Джалоросси не выигрывают вот уже 5 туров, в том числе проиграли Аталанте с Интером и разделили очки при ничьей с Миланом. Подняться в топ-4 теперь можно подняться разве что теоретически.

Салернитана

Команда 2-й сезон кряду очень успешно меняет наставников. В 2022-м кризисного новичка Серии А, стоящего на вылет, возглавил Давиде Никола, и сделал то, что у него получается, как ни у кого другого - сохранил безоговорочного аутсайдера в вышке. Но потом в нем постепенно разочаровались и, не доводя до кризиса, заменили на Паулу Соузы. У португальца противоречивая репутация, и на последних местах он работал коротко и неудачно. Но с ним морские коньки смогли снова удивить, выдав 10-матчевую серию без поражений - в том числе взяв ничью с Интером, Миланом и Наполи. Эта полоса прервалась со скромным Эмполи, и казалось, что клуб окончательно успокоился и будет ждать летних каникул. Но 13-го мая за счет позднего гола Кандревы победили Аталанту!

Статистика личных встреч

У Салернитаны 1 победа в 5 поединках, но она была еще в первом подъеме в Кальчо, в 1999-м году. Остальные матчи, в том числе в прошлом и этом сезоне, выиграла Рома.

Прогноз

Букмекерские конторы считают и сейчас волков явным фаворитом. Но Салернитану недооценивают - стоит присмотреться к предложению в виде +1 на гостей (коэффициент - 2,08).