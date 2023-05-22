Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. Полесье и Оболонь расписали ничью
Чемпионат Украины
Оболонь
22.05.2023 17:00 – FT 1 : 1
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
22 мая 2023, 19:17 | Обновлено 22 мая 2023, 20:22
485
1

Первая лига. Полесье и Оболонь расписали ничью

Лидеры сильнейшего не выявили

22 мая 2023, 19:17 | Обновлено 22 мая 2023, 20:22
485
1
Первая лига. Полесье и Оболонь расписали ничью
ФК Оболонь

13-й тур чемпионской группы Первой лиги закрывала очная встреча между двумя лидерами – «Оболонью» и «Полесьем», которые ранее уже обеспечили себе выход в УПЛ на следующий сезон.

Поединок завершился вничью 1:1, что позволило «Полесью» сохранить лидерство с преимуществом в 1 балл за тур до финиша сезона.

Первая лига. Чемпионская группа. 13-й тур

«Оболонь» – «Полесье» – 1:1
Голы: Прокопенко 53 – Кушниренко 17

Ранее «Карпаты» потерпели поражение от «ЛНЗ».

По теме:
Первая лига. ЛНЗ сыграет в стыках с УПЛ, Карпаты на грани фиаско
Сергей БУЛЕЦА: «Ничья с Шахтером нас не устроит»
Боль и Рамадани дебютировали в составе Динамо
Оболонь Киев Полесье Житомир Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 22 мая 2023, 00:05 6
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Чемпионат мира в элитном дивизионе пройдет с 12 по 28 мая

Александр ХАЦКЕВИЧ: «Хочется поработать в Европе»
Футбол | 22 мая 2023, 18:23 10
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Хочется поработать в Европе»
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Хочется поработать в Европе»

Экс-тренер «Динамо» – о планах на будущее

ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с украинскими клубами
Футбол | 22.05.2023, 17:46
ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с украинскими клубами
ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с украинскими клубами
Бывший чемпион мира: «Никто не думает, что Хейни выиграл бой у Ломаченко»
Бокс | 22.05.2023, 07:50
Бывший чемпион мира: «Никто не думает, что Хейни выиграл бой у Ломаченко»
Бывший чемпион мира: «Никто не думает, что Хейни выиграл бой у Ломаченко»
Легендарный Пакьяо дал оценку бою Хейни – Ломаченко
Бокс | 22.05.2023, 16:54
Легендарный Пакьяо дал оценку бою Хейни – Ломаченко
Легендарный Пакьяо дал оценку бою Хейни – Ломаченко
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
BallsToTheWall
Значит Полесье - чемпион.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хейни победил Ломаченко по очкам и сохранил все свои пояса
Хейни победил Ломаченко по очкам и сохранил все свои пояса
21.05.2023, 07:45 204
Бокс
ВИДЕО. Боб АРУМ – Ломаченко: «Извини, ты легко выиграл этот бой»
ВИДЕО. Боб АРУМ – Ломаченко: «Извини, ты легко выиграл этот бой»
21.05.2023, 18:56 3
Бокс
Калинина проиграла Рыбакиной первый сет и снялась с финала турнира в Риме
Калинина проиграла Рыбакиной первый сет и снялась с финала турнира в Риме
21.05.2023, 01:15 27
Теннис
Я был удивлен. Левандовски отреагировал на скандальное видео игроков Барсы
Я был удивлен. Левандовски отреагировал на скандальное видео игроков Барсы
21.05.2023, 23:30 3
Футбол
Манчестер Сити – чемпион Англии! Арсенал в гостях уступил аутсайдеру лиги
Манчестер Сити – чемпион Англии! Арсенал в гостях уступил аутсайдеру лиги
20.05.2023, 21:35 25
Футбол
10 футболистов, за которыми стоит следить на ЧМ-2023 U-20 в Аргентине
10 футболистов, за которыми стоит следить на ЧМ-2023 U-20 в Аргентине
22.05.2023, 13:30 9
Футбол
Александрия – Динамо – 1:5. Киевляне поиздевались над соперниками. Видео
Александрия – Динамо – 1:5. Киевляне поиздевались над соперниками. Видео
20.05.2023, 18:15 8
Футбол
Ломаченко рассказал, почему сознательно отдал Хейни 12-й раунд
Ломаченко рассказал, почему сознательно отдал Хейни 12-й раунд
21.05.2023, 15:05 33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности