Украина. Первая лига22 мая 2023, 19:17 | Обновлено 22 мая 2023, 20:22
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Первая лига. Полесье и Оболонь расписали ничью
Лидеры сильнейшего не выявили
22 мая 2023, 19:17 | Обновлено 22 мая 2023, 20:22
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13-й тур чемпионской группы Первой лиги закрывала очная встреча между двумя лидерами – «Оболонью» и «Полесьем», которые ранее уже обеспечили себе выход в УПЛ на следующий сезон.
Поединок завершился вничью 1:1, что позволило «Полесью» сохранить лидерство с преимуществом в 1 балл за тур до финиша сезона.
Первая лига. Чемпионская группа. 13-й тур
«Оболонь» – «Полесье» – 1:1
Голы: Прокопенко 53 – Кушниренко 17
Ранее «Карпаты» потерпели поражение от «ЛНЗ».
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