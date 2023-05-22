Первая лига. Полесье и Оболонь расписали ничью

13-й тур чемпионской группы Первой лиги закрывала очная встреча между двумя лидерами – «Оболонью» и «Полесьем», которые ранее уже обеспечили себе выход в УПЛ на следующий сезон.

Поединок завершился вничью 1:1, что позволило «Полесью» сохранить лидерство с преимуществом в 1 балл за тур до финиша сезона.

Первая лига. Чемпионская группа. 13-й тур

«Оболонь» – «Полесье» – 1:1

Голы: Прокопенко 53 – Кушниренко 17

Ранее «Карпаты» потерпели поражение от «ЛНЗ».