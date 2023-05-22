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ЛНЗ
22.05.2023 14:00 – FT 4 : 1
Карпаты Львов
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Украина. Первая лига
22 мая 2023, 17:10 | Обновлено 22 мая 2023, 17:16
569
0

Первая лига. ЛНЗ сыграет в стыках с УПЛ, Карпаты на грани фиаско

Близка к развязке борьба за повышение в классе

22 мая 2023, 17:10 | Обновлено 22 мая 2023, 17:16
569
0
Первая лига. ЛНЗ сыграет в стыках с УПЛ, Карпаты на грани фиаско
ФК ЛНЗ

В понедельник, 22 мая, сыграны очередные матчи в Группе повышения Первой лиги чемпионата Украины.

Черкасский ЛНЗ в домашней игре одолел львовские «Карпаты» со счетом 4:1 и благополучно решил промежуточную задачу на сезон. Он завоевал право сыграть в стыковых матчах с представителем Украинской Премьер-лиги за право повыситься в классе.

Имея 22 очка после 13 матчей, ЛНЗ занимает 3-е место в таблице Группы повышения и ниже 4-й позиции уже не опустится.

Сейчас четвертая позиция у запорожского «Металлурга». У него в активе 20 очков после домашней победы над «Эпицентром» – 1:0.

Пятое место занимают «Карпаты», у которых 17 очков. В заключительном туре «Карпаты» примут на своем поле «Оболонь», которая уже досрочно повысилась в УПЛ. А «Металлург» ждет выездном матч с «Нивой» Тернополь – аутсайдером таблицы (7 очко после 13 встреч).

Первая лига. Группа повышения

ЛНЗ – «Карпаты» Львов – 4:1

«Металлург» – «Эпицентр» – 1:0

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Источник Sport.ua
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