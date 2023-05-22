Украина. Первая лига22 мая 2023, 15:15 | Обновлено 22 мая 2023, 15:49
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Первая лига. Кремень и Нива Тернополь сыграли вничью
Команды забили по два мяча
22 мая 2023, 15:15 | Обновлено 22 мая 2023, 15:49
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В матче 7-го тура группы повышения Первой лиги Украины «Кремень» и тернопольская «Нива» сыграли вничью со счетом 2:2.
Первая игра. Группа повышения
«Кремень» – «Нива» – 2:2
Голы: Азизов (26), Матвеев (56) - Дорошенко (3), Хруставка (77)
У обеих команд по 7 очков, в турнирной таблице они делят две последние строчки.
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