Первая лига. Кремень и Нива Тернополь сыграли вничью

В матче 7-го тура группы повышения Первой лиги Украины «Кремень» и тернопольская «Нива» сыграли вничью со счетом 2:2.

Первая игра. Группа повышения

«Кремень» – «Нива» – 2:2

Голы: Азизов (26), Матвеев (56) - Дорошенко (3), Хруставка (77)

У обеих команд по 7 очков, в турнирной таблице они делят две последние строчки.