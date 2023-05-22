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Украина. Первая лига
22 мая 2023, 15:15 | Обновлено 22 мая 2023, 15:49
58
0

Первая лига. Кремень и Нива Тернополь сыграли вничью

Команды забили по два мяча

22 мая 2023, 15:15 | Обновлено 22 мая 2023, 15:49
58
0
Первая лига. Кремень и Нива Тернополь сыграли вничью
ФК Кремень

В матче 7-го тура группы повышения Первой лиги Украины «Кремень» и тернопольская «Нива» сыграли вничью со счетом 2:2.

Первая игра. Группа повышения

«Кремень» – «Нива» – 2:2
Голы: Азизов (26), Матвеев (56) - Дорошенко (3), Хруставка (77)

У обеих команд по 7 очков, в турнирной таблице они делят две последние строчки.

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Источник Sport.ua
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