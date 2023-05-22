Украина. Первая лига22 мая 2023, 10:41 | Обновлено 22 мая 2023, 10:55
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Первая лига. Чемпионская группа. Предпоследний тур. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 22 мая видеотрансляции матчей первой восьмерки Первой лиги
22 мая 2023, 10:41 | Обновлено 22 мая 2023, 10:55
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22 мая проходят очередные поединки Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей предпоследнего игрового дня.
Первая лига. 22 мая
Полесье и Оболонь, которые досрочно вышли в УПЛ, разыграют между собой первое место.
Команды, которые займут 3-е и 4-е места, сыграют переходные матчи с 13-й и 14-й командами УПЛ.
Турнирная таблица
12:00. Кремень Кременчуг – Нива Тернополь
14:00. ЛНЗ Черкассы – Карпаты Львов
14:00. Металлург Запорожье – Эпицентр Каменец-Подольский
17:00. Оболонь Киев – Полесья Житомир
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