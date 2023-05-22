Первая лига. Чемпионская группа. Предпоследний тур. Смотреть онлайн. LIVE

22 мая проходят очередные поединки Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей предпоследнего игрового дня.

Первая лига. 22 мая

Полесье и Оболонь, которые досрочно вышли в УПЛ, разыграют между собой первое место.

Команды, которые займут 3-е и 4-е места, сыграют переходные матчи с 13-й и 14-й командами УПЛ.

Турнирная таблица

12:00. Кремень Кременчуг – Нива Тернополь

14:00. ЛНЗ Черкассы – Карпаты Львов

14:00. Металлург Запорожье – Эпицентр Каменец-Подольский

17:00. Оболонь Киев – Полесья Житомир