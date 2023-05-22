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Чемпионат Украины
Оболонь
22.05.2023 17:00 - : -
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
22 мая 2023, 10:41 | Обновлено 22 мая 2023, 10:55
151
0

Первая лига. Чемпионская группа. Предпоследний тур. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 22 мая видеотрансляции матчей первой восьмерки Первой лиги

22 мая 2023, 10:41 | Обновлено 22 мая 2023, 10:55
151
0
Первая лига. Чемпионская группа. Предпоследний тур. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Карпаты Львов

22 мая проходят очередные поединки Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей предпоследнего игрового дня.

Первая лига. 22 мая

Полесье и Оболонь, которые досрочно вышли в УПЛ, разыграют между собой первое место.

Команды, которые займут 3-е и 4-е места, сыграют переходные матчи с 13-й и 14-й командами УПЛ.

Турнирная таблица

12:00. Кремень Кременчуг – Нива Тернополь

14:00. ЛНЗ Черкассы – Карпаты Львов

14:00. Металлург Запорожье – Эпицентр Каменец-Подольский

17:00. Оболонь Киев – Полесья Житомир

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Источник Sport.ua
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