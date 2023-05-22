Менеджмент Львова будет бороться за существование клуба
Будущее клуба определится через неделю на встрече менеджмента и владельца
Будущее «Львова» определится на встрече менеджмента и владельца клуба Богдана Копытко через неделю.
Менеджмент львовян намерен бороться за существование клуба, и хочет сохранить 2/3 текущего состава команды. Однако большинство зимних новичков покинут Львов.
Накануне «Львов» проиграл «Руху» (0:2) и потерял шансы на сохранение прописки в УПЛ. Львовяне с 13 очками досрочно заняли последнее место в турнирной таблице.
Следующий матч команда Анатолия Бессмертного проведет 25 мая против «Черноморца».
Ранее также была неофициальная информация, что ФК «Львов» прекращает существование.
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Это грозит дисквалификацией и за что тогда бороться? Хотя может на жену переоформит как Козловский.
а вообще львовскому футболу пороблэно