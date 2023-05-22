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Украина. Премьер лига
22 мая 2023, 15:00 | Обновлено 22 мая 2023, 15:06
1003
5

Менеджмент Львова будет бороться за существование клуба

Будущее клуба определится через неделю на встрече менеджмента и владельца

22 мая 2023, 15:00 | Обновлено 22 мая 2023, 15:06
1003
5
Менеджмент Львова будет бороться за существование клуба
ФК Львов

Будущее «Львова» определится на встрече менеджмента и владельца клуба Богдана Копытко через неделю.

Менеджмент львовян намерен бороться за существование клуба, и хочет сохранить 2/3 текущего состава команды. Однако большинство зимних новичков покинут Львов.

Накануне «Львов» проиграл «Руху» (0:2) и потерял шансы на сохранение прописки в УПЛ. Львовяне с 13 очками досрочно заняли последнее место в турнирной таблице.

Следующий матч команда Анатолия Бессмертного проведет 25 мая против «Черноморца».

Ранее также была неофициальная информация, что ФК «Львов» прекращает существование.

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Источник Sportarena
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Комментарии 5
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Gargantua
это бороться будут братья Мыхайливы, один из которых судейке под пузо двинул недавно
Это грозит дисквалификацией и за что тогда бороться? Хотя может на жену переоформит как Козловский.
а вообще львовскому футболу пороблэно
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+1
vazazh
Ще раз повторю, а на біса? Может створити з трьох - одну, з якою будуть рахуватися?
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+1
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Batya
У місті Львові була, є та дасть бог буде одна команда - Карпати.
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0
Tasha19
А нащо? Там походу ситуація і так із серії, те що мертве померти не може.
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0
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