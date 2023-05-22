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Чемпионат Украины
22 мая 2023, 13:34 | Обновлено 22 мая 2023, 13:56
519
0

Экс-тренер Металлиста возглавил аматорскую команду из Харьковской области

Новый вызов принял Игорь Рахаев

22 мая 2023, 13:34 | Обновлено 22 мая 2023, 13:56
519
0
Экс-тренер Металлиста возглавил аматорскую команду из Харьковской области
ФК Авангард Лозовая. Игорь Рахаев (справа)

49-летний специалист Игорь Рахаев стал новым главным тренером аматорской команды «Авангард» из Лозовой, что в Харьковской области.

Рахаев известен тем, что с 2005 по 2013 год входил в тренерский штаб Мирона Маркевича в «Металлисте», а 2014-2015 годах сам руководил командой. Затем он работал в харьковском «Гелиосе» и нескольких клубах за границей.

Новая команда Рахаева – лозовской «Авангард» – выступает в первенстве Днепропетровской области, где занимает 5-е место после 6-ти туров.

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Игорь Рахаев
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