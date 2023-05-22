Чемпионат Украины22 мая 2023, 13:34 | Обновлено 22 мая 2023, 13:56
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Экс-тренер Металлиста возглавил аматорскую команду из Харьковской области
Новый вызов принял Игорь Рахаев
22 мая 2023, 13:34 | Обновлено 22 мая 2023, 13:56
519
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49-летний специалист Игорь Рахаев стал новым главным тренером аматорской команды «Авангард» из Лозовой, что в Харьковской области.
Рахаев известен тем, что с 2005 по 2013 год входил в тренерский штаб Мирона Маркевича в «Металлисте», а 2014-2015 годах сам руководил командой. Затем он работал в харьковском «Гелиосе» и нескольких клубах за границей.
Новая команда Рахаева – лозовской «Авангард» – выступает в первенстве Днепропетровской области, где занимает 5-е место после 6-ти туров.
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