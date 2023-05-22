ВИДЕО. Пеп ГВАРДИОЛА: «Арсенал толкал нас к нашим лимитам»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился впечатлениями от триумфа подопечных в Английской Премьер-лиге сезона-2022/2023.

«Горожане» Манчестера в минувший уик-энд в домашнем матче 37-го тура чемпионата Англии обыграли «Челси» со счетом 1:0. На игру подопечные Гвардиолы выходили в статусе досрочных чемпионов сезона. В субботу, 20 мая, лондонский «Арсенал» в гостях проиграл 0:1 «Ноттингем Форест» и лишился даже теоретических шансов опередить «Ман Сити» в турнирной таблице.

«Мне очень понравилось, как Микель [Артета] организовал «Арсенал». Хочу поздравить его и его команду с результатами их работы. Считаю, что Микель вернул старый «Арсенал». И произошло это через много-много лет. Борьба с ними была интенсивной. Такой же, как она была с «Ливерпулем» в предыдущие сезоны. Могу сказать, что «Арсенал» в этом сезоне толкал нас к нашим лимитам», – заявил среди прочего Пеп Гвардиола.