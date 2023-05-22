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  4. ВИДЕО. Пеп ГВАРДИОЛА: «Арсенал толкал нас к нашим лимитам»
Англия
22 мая 2023, 13:13 | Обновлено 22 мая 2023, 13:37
743
2

ВИДЕО. Пеп ГВАРДИОЛА: «Арсенал толкал нас к нашим лимитам»

Наставник «Ман Сити» – о 10-м в истории чемпионстве команды в Англии

22 мая 2023, 13:13 | Обновлено 22 мая 2023, 13:37
743
2
ВИДЕО. Пеп ГВАРДИОЛА: «Арсенал толкал нас к нашим лимитам»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился впечатлениями от триумфа подопечных в Английской Премьер-лиге сезона-2022/2023.

«Горожане» Манчестера в минувший уик-энд в домашнем матче 37-го тура чемпионата Англии обыграли «Челси» со счетом 1:0. На игру подопечные Гвардиолы выходили в статусе досрочных чемпионов сезона. В субботу, 20 мая, лондонский «Арсенал» в гостях проиграл 0:1 «Ноттингем Форест» и лишился даже теоретических шансов опередить «Ман Сити» в турнирной таблице.

«Мне очень понравилось, как Микель [Артета] организовал «Арсенал». Хочу поздравить его и его команду с результатами их работы. Считаю, что Микель вернул старый «Арсенал». И произошло это через много-много лет. Борьба с ними была интенсивной. Такой же, как она была с «Ливерпулем» в предыдущие сезоны. Могу сказать, что «Арсенал» в этом сезоне толкал нас к нашим лимитам», – заявил среди прочего Пеп Гвардиола.

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Пеп Гвардиола Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Віталій Яценко
Арсенал якщо збереже лідерів, відпустить, почистить грамотно, і якісно підсилить склад, то наступного сезону буде ще більшою силою. Тут їх просто не вистачило на кінцівку. Фізично і ментально. А Сіті навпаки в кінцівці додали. Це досвід тренера і майстерність наявних гравців.
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+1
BUROSTAVOK
Вже забули про той Арсенал...Сіті ЧЕМПІОН,ТУТ ВСЕ!
Скоро на сайті буде ціла сага - куди Зінка перейде?
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0
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