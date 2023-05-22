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  4. Десна предложила Барселоне сыграть на стадионе в Чернигове
Украина. Премьер лига
22 мая 2023, 10:12 |
1925
7

Десна предложила Барселоне сыграть на стадионе в Чернигове

Под звуки воздушной тревоги и грохот ракетных разрывов

22 мая 2023, 10:12 |
1925
7
Десна предложила Барселоне сыграть на стадионе в Чернигове
Фото Twitter Sergio_Keran

Черниговская «Десна» отреагировала на видеообращение игроков «Барселоны» Алекса Бальде и Серджи Роберто к российским болельщикам после победы в Ла Лиге.

«Ждем «Барселону» на Черниговщине! Из нашего города очень удобно приветствовать болельщиков страны-террориста под звуки воздушной тревоги и грохот ракетных разрывов.

У вас будет возможность посмотреть в глаза тысячам семей, которые потеряли свои дома, своих родных и близких. А свой следующий домашний матч предлагаем сыграть на нашем стадионе, ваши друзья-оккупанты как раз «подготовили» его для игры», – написала пресс-служба клуба.

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Барселона чемпионат россии по футболу скандал Серхи Роберто российско-украинская война Алекс Бальде Десна Чернигов стадион им. Гагарина
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Комментарии 7
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Remark
Десна, Вы просто красавчики! Вот это просто отличное предложение! 
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+1
Alex196
Русских рабов кгбистская совковая власть заставила играть в игру Параллельная реальность.Типа молчите рабы и не затрагивает тему войны и делайте вид что вроде ничего не происходит и удивляйтесь почему украинцы ненавидят все русское .А то что бомбят города убивают мирных людей вывозят детей  разрушают стадионы как в Чернигове это всё выдумки .такого нет .просто приснилось 
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0
Умник
Много чести этим гандонам.
Не зря я болею за Реал, эта команда теперь пробила очередное дно. 
Очень хочется встретится на поле и просто наказать их как было в 98 году.
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0
⬆️
Хорошая идея.  Тем более что стадион имени Юрия  Гагарина  - первого
человека в  космосе.  Барселона стала бы первой гостьей  в воюющей
Украине.
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0
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Alex196
В семье не без урода .Это не позиция Барселоны .Могли просто двух человек купить каким-то предложением .Они в обыденной жизни мало контактирую поэтому не думаю что наш друг Украины Левандовски особо следит за каждым игроком барселоны что они вякают .У него семья дети тренировки игры 
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-2
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