Десна предложила Барселоне сыграть на стадионе в Чернигове

Черниговская «Десна» отреагировала на видеообращение игроков «Барселоны» Алекса Бальде и Серджи Роберто к российским болельщикам после победы в Ла Лиге.

«Ждем «Барселону» на Черниговщине! Из нашего города очень удобно приветствовать болельщиков страны-террориста под звуки воздушной тревоги и грохот ракетных разрывов.

У вас будет возможность посмотреть в глаза тысячам семей, которые потеряли свои дома, своих родных и близких. А свой следующий домашний матч предлагаем сыграть на нашем стадионе, ваши друзья-оккупанты как раз «подготовили» его для игры», – написала пресс-служба клуба.