Десна предложила Барселоне сыграть на стадионе в Чернигове
Под звуки воздушной тревоги и грохот ракетных разрывов
Черниговская «Десна» отреагировала на видеообращение игроков «Барселоны» Алекса Бальде и Серджи Роберто к российским болельщикам после победы в Ла Лиге.
«Ждем «Барселону» на Черниговщине! Из нашего города очень удобно приветствовать болельщиков страны-террориста под звуки воздушной тревоги и грохот ракетных разрывов.
У вас будет возможность посмотреть в глаза тысячам семей, которые потеряли свои дома, своих родных и близких. А свой следующий домашний матч предлагаем сыграть на нашем стадионе, ваши друзья-оккупанты как раз «подготовили» его для игры», – написала пресс-служба клуба.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дядя Флойда Мейвезера-младшего уверен, что бой был равным
Пытаемся предугадать, кто станет звездой мундиаля среди молодежных команд…
Не зря я болею за Реал, эта команда теперь пробила очередное дно.
Очень хочется встретится на поле и просто наказать их как было в 98 году.
человека в космосе. Барселона стала бы первой гостьей в воюющей
Украине.