Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Президент Десны: «Клубная инфраструктура уничтожена полностью»

Владимир Левин – о последствиях ракетно-бомбовых ударов

  • 23.04.2022 14:55
  • 299 просмотров
  • 0 комментариев
Президент Десны: «Клубная инфраструктура уничтожена полностью»
© ФК Десна Чернигов

Президент «Десны» Владимир Левин рассказал о последствиях ракетно-бомбовых ударов по клубной инфраструктуре.
 
– Дети помогали разбирать завалы и потому им разрешили поиграть в футбол. Через несколько дней после детского матча на стадионе обнаружили неразорвавшуюся 500-килограммовую авиационную бомбу. Представляете? 
 
– Пронесло.
– В Чернигове сейчас таких удивительных находок хватает. 
 
– Остальная клубная инфраструктура также пострадала от бомбежек?
– Наша двухэтажная гостиница, в которой находились медицинские кабинеты, тренажерный зал, бассейн, сауна, комфортабельные номера и так далее, тоже разрушена. Разбомбили.
 
– То есть у «Десны» вообще ничего не осталось?
– Клубная инфраструктура уничтожена полностью, поэтому говорить о каких-то планах до окончания войны крайне тяжело. Рассчитываем, что Министерство спорта подстрахует нас со стадионом, который находится на балансе у государства. 
 
– Сколько «Десна» вложила в стадион имени Гагарина?
– Не менее 22 миллионов гривен при курсе доллара по восемь. Если брать медицинские кабинеты и тому подобное, то это около 40 миллионов. Мы похоронили деньги, – сказал Левин.

Источник — FanDay

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности