Президент Десны: «Клубная инфраструктура уничтожена полностью»

Президент «Десны» Владимир Левин рассказал о последствиях ракетно-бомбовых ударов по клубной инфраструктуре.



– Дети помогали разбирать завалы и потому им разрешили поиграть в футбол. Через несколько дней после детского матча на стадионе обнаружили неразорвавшуюся 500-килограммовую авиационную бомбу. Представляете?



– Пронесло.

– В Чернигове сейчас таких удивительных находок хватает.



– Остальная клубная инфраструктура также пострадала от бомбежек?

– Наша двухэтажная гостиница, в которой находились медицинские кабинеты, тренажерный зал, бассейн, сауна, комфортабельные номера и так далее, тоже разрушена. Разбомбили.



– То есть у «Десны» вообще ничего не осталось?

– Клубная инфраструктура уничтожена полностью, поэтому говорить о каких-то планах до окончания войны крайне тяжело. Рассчитываем, что Министерство спорта подстрахует нас со стадионом, который находится на балансе у государства.



– Сколько «Десна» вложила в стадион имени Гагарина?

– Не менее 22 миллионов гривен при курсе доллара по восемь. Если брать медицинские кабинеты и тому подобное, то это около 40 миллионов. Мы похоронили деньги, – сказал Левин.