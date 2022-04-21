На стадионе Десны нашли 500-килограммовый неразорванный снаряд

Домашний стадион «Десны» в Чернигове очень сильно пострадал от бомбардировок. Стадион имени Ю. Гагарина практически разрушен. Несмотря на это, после того, как рашистов выбили из Черниговской области, на стадионе даже успели провести футбольный матч.

Однако, 20 апреля глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что на арене нашли неразорванный снаряд ФАБ-500. Это 500-килограммовая неуправляемая авиационная бомба общего назначения с фугасной боеголовкой.

Отметим, что помощь в восстановлении разрушенного российскими войсками стадиона Чернигову предложила Германия и дортмундская «Боруссия».