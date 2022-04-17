ФОТО. На разбомбленном стадионе Десны впервые сыграли в футбол

В Чернигове на разбомбленном орками стадионе Гагарина вернулся футбол.
16 апреля на арене отыграли первый после бомбардировки матч. Между собой сыграли воспитанники местных школ.
Ранее сообщалось, что «Боруссия» Дортмунд поможет «Десне» с восстановлением стадиона в Чернигове.
Источник — Sport.ua
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