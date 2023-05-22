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Англия
22 мая 2023, 05:25 |
65
0

Стала известна оценка Мудрика за матч с Манчестер Сити

Whoscored оценил игру украинца в 6,1 балла

22 мая 2023, 05:25 |
65
0
Стала известна оценка Мудрика за матч с Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В матче 37-го тура английской Премьер-лиги «Челси» на выезде уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:1.

Украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик вышел на замену на 69-й минуте.

22-летний украинец не сумел отличиться результативными действиями. Авторитетный портал Whoscored оценил игру Мудрика в 6,1 балла.

В этом сезоне Мудрик провел в АПЛ 14 матчей, отличился двумя ассистами.

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Манчестер Сити Манчестер Сити - Челси Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу WhoScored Михаил Мудрик
Источник Sport.ua
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