Англия22 мая 2023, 05:25 |
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Стала известна оценка Мудрика за матч с Манчестер Сити
Whoscored оценил игру украинца в 6,1 балла
22 мая 2023, 05:25 |
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В матче 37-го тура английской Премьер-лиги «Челси» на выезде уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:1.
Украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик вышел на замену на 69-й минуте.
22-летний украинец не сумел отличиться результативными действиями. Авторитетный портал Whoscored оценил игру Мудрика в 6,1 балла.
В этом сезоне Мудрик провел в АПЛ 14 матчей, отличился двумя ассистами.
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