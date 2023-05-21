Воспользовались супершансом. Боруссия Д вышла на первое место Бундеслиги
«Черно-желтые» обыграли «Аугсбург» со счетом 3:0
В воскресенье, 21 мая, состоялся 33-го тура Бундеслиги между клубами «Аугсбург» и «Боруссия Д». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «черно-желтых».
На 38-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве. Красную карточку получил Феликс Удуохай. В первом тайме команды не смогли забить голы.
На 59-й минуте встречи Себастьян Алле вывел гостей вперед. На 84-й он оформил дубль. На 90+3 жирную точку в матче поставил Юлиан Брандт.
Благодаря этой победе «Боруссия Д» вышла на 1-е место в чемпионате Германии. У команды 70 очков после 33 туров. У ближайшего преследователя «Баварии» 68 пунктов. Вчера, 20 мая, мюнхенцы подарили «Боруссии Д» супершанс, проиграв «РБ Лейпциг».
Бундеслига. 33-й тур, 21 мая
Аугсбург – Боруссия Д – 0:2
Голы: Алле, 59, 84, Брандт, 90+3
💪 ABPFIFF! AUSWÄRTSSIEG! 💪— Borussia Dortmund (@BVB) May 21, 2023
Was für unfassbar geile und wichtige drei Punkte! Das schwarzgelbe Herz rast... pic.twitter.com/URYyRdZwPA
90 + 5' Wir verlieren zuhause in Unterzahl gegen Dortmund. #FCABVB pic.twitter.com/dRInMH1oll— FC Augsburg (@FCAugsburg) May 21, 2023
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Эгис Климас считает, что нужно остановить эту несправедливость
Василий был уверен в своей победе
Дортмунду просто надо дома обыграть Майнц
но Бавария все растеряла.
я бы сказал, что Лейпциг сейчас посильнее остальных по игре, как у нас Заря.
Теперь важно не упустить последний финал и вперед к Чемпионству!!!
Алле молодец сегодня!!!!