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Чемпионат Германии
Аугсбург
21.05.2023 18:30 – FT 0 : 3
Боруссия Д
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Германия
21 мая 2023, 20:29 | Обновлено 21 мая 2023, 21:24
2795
8

Воспользовались супершансом. Боруссия Д вышла на первое место Бундеслиги

«Черно-желтые» обыграли «Аугсбург» со счетом 3:0

21 мая 2023, 20:29 | Обновлено 21 мая 2023, 21:24
2795
8
Воспользовались супершансом. Боруссия Д вышла на первое место Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 21 мая, состоялся 33-го тура Бундеслиги между клубами «Аугсбург» и «Боруссия Д». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «черно-желтых».

На 38-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве. Красную карточку получил Феликс Удуохай. В первом тайме команды не смогли забить голы.

На 59-й минуте встречи Себастьян Алле вывел гостей вперед. На 84-й он оформил дубль. На 90+3 жирную точку в матче поставил Юлиан Брандт.

Благодаря этой победе «Боруссия Д» вышла на 1-е место в чемпионате Германии. У команды 70 очков после 33 туров. У ближайшего преследователя «Баварии» 68 пунктов. Вчера, 20 мая, мюнхенцы подарили «Боруссии Д» супершанс, проиграв «РБ Лейпциг».

Бундеслига. 33-й тур, 21 мая

Аугсбург – Боруссия Д – 0:2

Голы: Алле, 59, 84, Брандт, 90+3

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Себастьян Алле Боруссия Дортмунд Аугсбург - Боруссия Д Аугсбург чемпионат Германии по футболу Бундеслига Юлиан Брандт
Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Tasha19
Надіюсь, тут вже Боруссія свого не упустить.
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+4
avk2307
И как тонко Наггельсман в фейсбуке поздравил Лейпциг с победой и сказал, что они заслужили это
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+4
Gargantua
остался один матч. 
Дортмунду просто надо дома обыграть Майнц
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+4
Gargantua
при том не сказал бы что у Дортмунда чепионская игра.
но Бавария все растеряла.
я бы сказал, что Лейпциг сейчас посильнее остальных по игре, как у нас Заря.
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+2
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avk2307
Не легко это было, но с победой Дортмунд!!!
Теперь важно не упустить последний финал и вперед к Чемпионству!!!
Алле молодец сегодня!!!!
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+2
roman75zpr
Должны теперь Лейпцигу проставиться )
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0
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