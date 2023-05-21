Воспользовались супершансом. Боруссия Д вышла на первое место Бундеслиги

В воскресенье, 21 мая, состоялся 33-го тура Бундеслиги между клубами «Аугсбург» и «Боруссия Д». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «черно-желтых».

На 38-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве. Красную карточку получил Феликс Удуохай. В первом тайме команды не смогли забить голы.

На 59-й минуте встречи Себастьян Алле вывел гостей вперед. На 84-й он оформил дубль. На 90+3 жирную точку в матче поставил Юлиан Брандт.

Благодаря этой победе «Боруссия Д» вышла на 1-е место в чемпионате Германии. У команды 70 очков после 33 туров. У ближайшего преследователя «Баварии» 68 пунктов. Вчера, 20 мая, мюнхенцы подарили «Боруссии Д» супершанс, проиграв «РБ Лейпциг».

Бундеслига. 33-й тур, 21 мая

Аугсбург – Боруссия Д – 0:2

Голы: Алле, 59, 84, Брандт, 90+3

💪 ABPFIFF! AUSWÄRTSSIEG! 💪



Was für unfassbar geile und wichtige drei Punkte! Das schwarzgelbe Herz rast... pic.twitter.com/URYyRdZwPA — Borussia Dortmund (@BVB) May 21, 2023