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Украина. Премьер лига
21 мая 2023, 09:31 |
166
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Львов

Во Львове 21 мая состоится поединок 27-го тура украинской Премьер-лиги

21 мая 2023, 09:31 |
166
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Львов
УПЛ

В воскресенье, 21 мая, во Львове на стадионе «Арена Львов» состоится матч 27-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Рух» и «Львов».

Начало встречи – в 15:00.

Рух – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на YouTube-канале Ruh TV.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Львов», за которой следите в украинской версии сайта.

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Рух – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
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Источник Sport.ua
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