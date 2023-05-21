Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Львов

В воскресенье, 21 мая, во Львове на стадионе «Арена Львов» состоится матч 27-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Рух» и «Львов».

Начало встречи – в 15:00.

Рух – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на YouTube-канале Ruh TV.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Львов», за которой следите в украинской версии сайта.