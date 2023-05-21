Украина. Премьер лига21 мая 2023, 09:31 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Львов
Во Львове 21 мая состоится поединок 27-го тура украинской Премьер-лиги
21 мая 2023, 09:31 |
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В воскресенье, 21 мая, во Львове на стадионе «Арена Львов» состоится матч 27-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Рух» и «Львов».
Начало встречи – в 15:00.
Рух – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Игру можно посмотреть на YouTube-канале Ruh TV.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Львов», за которой следите в украинской версии сайта.
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