Рух – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 мая в 17:00 поединок 27-го тура Украинской Премьер-Лиги
В воскресенье, 21 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Рух» Львов и «Львов». Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов». Начало – в 17:00.
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«Рух» – «Львов». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
В прошлом туре оба львовских клуба потерпели поражение. «Рух» находится в зоне переходных матчей с представителями Первой лиги. «Желто-черные» хорошо понимают, что именно от предстоящих поединков УПЛ, в частности от львовского дерби, многое зависит.
«Горожане» после поражения от «Металлиста» увеличили проигрышный клубный антирекордный сериал в УПЛ до 9-ти игр. Столько же игр подряд игроки «Львова» не набирают очков и в гостевых матчах. Кроме этого, безголевая серия «Львова» длится в чемпионате 315 минут.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Львов»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на YouTube-канале Ruh TV.
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