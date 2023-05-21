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Чемпионат Украины
Рух Львов
21.05.2023 17:00 - : -
Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
21 мая 2023, 08:36 | Обновлено 21 мая 2023, 08:44
87
0

Рух – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 мая в 17:00 поединок 27-го тура Украинской Премьер-Лиги

21 мая 2023, 08:36 | Обновлено 21 мая 2023, 08:44
87
0
Рух – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 21 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Рух» Львов и «Львов». Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов». Начало – в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Рух» – «Львов». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В прошлом туре оба львовских клуба потерпели поражение. «Рух» находится в зоне переходных матчей с представителями Первой лиги. «Желто-черные» хорошо понимают, что именно от предстоящих поединков УПЛ, в частности от львовского дерби, многое зависит.

«Горожане» после поражения от «Металлиста» увеличили проигрышный клубный антирекордный сериал в УПЛ до 9-ти игр. Столько же игр подряд игроки «Львова» не набирают очков и в гостевых матчах. Кроме этого, безголевая серия «Львова» длится в чемпионате 315 минут.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Львов»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на YouTube-канале Ruh TV.

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Источник Sport.ua
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