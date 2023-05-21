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  4. Ангелина КАЛИНИНА: «Я боролась, несмотря на счет, погоду, соперниц»
WTA
21 мая 2023, 03:11 |
309
0

Ангелина КАЛИНИНА: «Я боролась, несмотря на счет, погоду, соперниц»

Первые слова украинки после финального поединка в Риме

21 мая 2023, 03:11 |
309
0
Ангелина КАЛИНИНА: «Я боролась, несмотря на счет, погоду, соперниц»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

В ночь на 21 мая состоялся финальный поединок на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия) между украинской теннисисткой Ангелиной Калининой (WTA 47) и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (WTA 6).

Игра завершилась со счетом 6:4, 1:0 в пользу Рыбакиной. Украинка не смогла продолжить поединок после проигранного первого сета. Ангелина взяла медицинский тайм-аут и снялась с игры. Причина – травма левой ноги.

На церемонии награждения Калинина прокомментировала результат финальной встречи на супертурнире в Риме:

«Особенно сегодня я чувствую, что нахожусь на пределе своих физических возможностей. Сегодня, да, я начала хорошо, но после, я не знаю, двух, трех геймов, я не могла. Я пыталась, но это было абсолютно невозможно.

Я больше всего горжусь своим боевым настроем за эти две недели. Я боролась, несмотря на счет, ситуацию, любую погоду, соперниц. Все были очень жесткими. Серьезная турнирная сетка».

По теме:
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Ангелина Калинина Елена Рыбакина WTA Рим
Источник WTA
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