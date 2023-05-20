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Чемпионат Германии
Бавария
20.05.2023 19:30 – FT 1 : 3
РБ Лейпциг
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Германия
20 мая 2023, 22:07 | Обновлено 20 мая 2023, 22:10
1562
5

Супершанс для Боруссии Д. Бавария неожиданно проиграла РБ Лейпциг в Мюнхене

Игра завершилась со счетом 3:1

20 мая 2023, 22:07 | Обновлено 20 мая 2023, 22:10
1562
5
Супершанс для Боруссии Д. Бавария неожиданно проиграла РБ Лейпциг в Мюнхене
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 20 мая, состоялся матч 33-го тура Бундеслиги между клубами «Бавария» и «РБ Лейпциг». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Мюнхенцы открыли счет на 25-й минуте встречи, однако во второй тайме потерпели фиаско. В ворота «Баварии» во 2-й 45-минтке прилетело 3 безответных мяча. Вначале счет сравнял Конрад Лаймер (65), затем вперед гостей вывел Кристофер Нкунку (76), а жирну точку в конце поединка поставил Доминик Собослаи (86).

Сейчас «Бавария» находится на первой позиции в чемпионате Германии. У команды 68 очков после 33 туров. До завершения сезона у мюнхенцев осталась всего 1 игра. У ближайшего преследователя «Боруссии Д» на 1 очко меньше, однако «черно-желтые» сыграли 32 матча, что позволяет им рассчитывать на титул Бундеслиги.

Бундеслига. 33-й тур, 20 мая

Бавария – РБ Лейпциг – 1:3

Голы: Гнабри, 25 – Лаймер, 65, Нкунку, 76, Собослаи, 76

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Бавария РБ Лейпциг Бавария - РБ Лейпциг чемпионат Германии по футболу Бундеслига Боруссия Дортмунд
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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mov4uk
Грала собі Баварія при Нагельсмані і в Лізі Чемпіонів і в Кубку і лідирували в чемпіонаті... не сподобалося власникам клубу, що все так просто - раз і тренера звільнили, взяли Тухеля, тепер все супер!!!!
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+4
avk2307
Очень показательный матч. Посмотрел с удовольствием. Пример для Зори. Ровно то же самое. Надеюсь и у нас так случится. Главное чтобы Дортмунд не подкачал
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0
✌
Останні матчі в чемпіонатах даються взнаки, програють всі у різних чемпіонатах, одні сенсації навколо.
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0
симон петлюра
Почему  неожиданно ? Бавария сейчас еле Шальке обыграло а Лейпциг не Шальке.
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0
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