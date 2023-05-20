Супершанс для Боруссии Д. Бавария неожиданно проиграла РБ Лейпциг в Мюнхене

В субботу, 20 мая, состоялся матч 33-го тура Бундеслиги между клубами «Бавария» и «РБ Лейпциг». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Мюнхенцы открыли счет на 25-й минуте встречи, однако во второй тайме потерпели фиаско. В ворота «Баварии» во 2-й 45-минтке прилетело 3 безответных мяча. Вначале счет сравнял Конрад Лаймер (65), затем вперед гостей вывел Кристофер Нкунку (76), а жирну точку в конце поединка поставил Доминик Собослаи (86).

Сейчас «Бавария» находится на первой позиции в чемпионате Германии. У команды 68 очков после 33 туров. До завершения сезона у мюнхенцев осталась всего 1 игра. У ближайшего преследователя «Боруссии Д» на 1 очко меньше, однако «черно-желтые» сыграли 32 матча, что позволяет им рассчитывать на титул Бундеслиги.

Бундеслига. 33-й тур, 20 мая

Бавария – РБ Лейпциг – 1:3

Голы: Гнабри, 25 – Лаймер, 65, Нкунку, 76, Собослаи, 76

Niederlage gegen Leipzig. pic.twitter.com/Wr9HQJ18J1 — FC Bayern München (@FCBayern) May 20, 2023