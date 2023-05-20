20.05.2023 17:00 – FT 0 : 1
Англия20 мая 2023, 20:49 |
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Борнмут – МЮ – 0:1. Классный гол Каземиро, матч Забарного. Обзор игры
Каземиро пробил через себя
20 мая 2023, 20:49 |
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В матче чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Борнмут» со счетом 1:0 благодаря классному голу Каземиро, который пробил через себя.
Весь матч на поле провел украинский защитник Илья Забарный.
События матча
9’
ГОЛ ! Мяч забил Каземиро (Манчестер Юнайтед).
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