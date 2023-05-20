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Чемпионат Англии
Борнмут
20.05.2023 17:00 – FT 0 : 1
Манчестер Юнайтед
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Англия
20 мая 2023, 20:49 |
292
0

Борнмут – МЮ – 0:1. Классный гол Каземиро, матч Забарного. Обзор игры

Каземиро пробил через себя

20 мая 2023, 20:49 |
292
0
Борнмут – МЮ – 0:1. Классный гол Каземиро, матч Забарного. Обзор игры
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Борнмут» со счетом 1:0 благодаря классному голу Каземиро, который пробил через себя.

Весь матч на поле провел украинский защитник Илья Забарный.

События матча

9’
ГОЛ ! Мяч забил Каземиро (Манчестер Юнайтед).
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Манчестер Юнайтед Борнмут Илья Забарный Каземиро видео голов и обзор чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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