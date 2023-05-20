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Чемпионат Англии
Борнмут
20.05.2023 17:00 - : -
Манчестер Юнайтед
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Англия
20 мая 2023, 05:45 |
14
0

Борнмут – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 20 мая в 17:00 по Киеву

20 мая 2023, 05:45 |
14
0
Борнмут – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

20 мая на «Виталити» пройдет матч 37-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Борнмут» встретится с «Манчестер Юнайтед». Старт поединка запланирован на 17:00 по киевскому времени.

Борнмут

Команда провела первый сезон в АПЛ после паузы в пару лет. Казалось, что руководство еще в начале цикла сделало ошибку, когда в начале сезона, на фоне крупных поражений, уволило Паркера. А ведь именно Скотт с 1-й попытки вывел вишенок из Чемпионшип, еще и напрямую. Более того, молодого менеджера сменил еще более неопытный Гари О'Нил. Не все получалось, но, главное, к весне получилось набрать оптимальную форму. Все решилось в пользу клуба за счет ряда побед - в марте сенсационные 1:0 с Ливерпулем, в апреле с Фулхэмом, Лестером, Тоттенхэмом и Саутгемптоном, а напоследок в том месяце разгромили еще 1-го борца за выживание - с Лидсом закончили 4:1. После этого можно было благодушно проиграть нестабильному Челси, а потом - получить 0:2 от Кристал Пэлас.

Манчестер Юнайтед

Клуб проводит довольно противоречивый сезон. С одной стороны, прогресс при тен Хаге, которого позвали год назад, очевиден. Было зимой взято Кубок Лиги - как бы ни мал рейтинг этого трофея, но он - 1-й для Эрика на Туманном Альбионе, да и красные дьяволы давно не пополняли копилку. Кроме того, оформили проход в финал более статусного Кубка Англии - правда, там и в соперниках Сити. С другой стороны, Лига Европы закончилась позорным разгромом в Севилье от одноименной команды. Да и в АПЛ хватало осечек, среди которых выделяется унижение от Ливерпуля. Главным оставалось хотя бы не отдать мерсисайдцам 4-е, лигочемпионовское место - дистанция во 2-й половине весны сузилась. Впрочем, собравшись, МЮ уверенно, 2:0, обыграл Вулверхэмптон.

Статистика личных встреч

Манкунианцы выиграли 8 из 10 последних очных матчей. В том числе в этом сезоне новичка разгромили 3:0.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в интригу в рамках этой пары. Ставим на победу гостей при форе -1 гол (коэффициент - 1,82).

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Борнмут Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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