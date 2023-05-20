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  4. Андрей ПЯТОВ: «Арбитр искал возможность создать момент для Днепра-1»
Украина. Премьер лига
20 мая 2023, 19:03 |
1460
9

Андрей ПЯТОВ: «Арбитр искал возможность создать момент для Днепра-1»

Голкипер «Шахтера» раскритиковал судейство в матче «Днепр-1» – «Колос»

20 мая 2023, 19:03 |
1460
9
Андрей ПЯТОВ: «Арбитр искал возможность создать момент для Днепра-1»
ФК Шахтер. Андрей Пятов

Голкипер донецкого футбольного клуба «Шахтер» Андрей Пятов раскритиковал работу арбитра Юрия Иванова в матче 27-го тура УПЛ «Днепр-1» – «Колос»:

– Андрей, чемпионская гонка вышла на финишную прямую. Какие впечатления от этого сложного сезона в целом?

– В этом сезоне чемпионат отличается от многих предыдущих тем, что на всех этажах турнирной таблицы идет серьезная борьба, в том числе и за чемпионство. Думаю, болельщикам интересно наблюдать за этой борьбой. Такого напряжения давно в нашем чемпионате не было. Мы постараемся в трех оставшихся турах сделать все, чтобы сохранить свое преимущество и завоевать чемпионство. Сейчас, в военное время, этот титул как никогда важен для нас. Главное, чтобы была честная борьба.

– Распространялась информация, что чтобы снизить вероятность судейских ошибок и, как вы говорите, создать равные условия для честной борьбы и определения чемпиона, на матчах лидеров до конца сезона будет работать система VAR. В 27-м туре на матчах и «Шахтера», и «Днепра-1» VAR уже работал. Это облегчило работу арбитрам?

– Безусловно, VAR позволяет избежать спорных ситуаций на поле и значительно повышает качество судейства. Вспомните, сколько спорных, сомнительных 11-метровых было назначено без VAR в последнее время. Но VAR не решает все проблемы. Есть эпизоды, которые мы видим на поле, но скажем так, работа VAR на них не распространяется. К примеру, вчера привлекло внимание решение арбитра Юрия Иванова, который на 80-й минуте матча «Днепр-1» – «Колос» при счете 1:1 назначил свободный удар в штрафной площадке «Колоса» в сторону ворот команды из Ковалевки за затягивание времени голкипером.

Я в футболе больше 20 лет. Как голкипера, меня это решение возмутило. Арбитры лояльно относятся к правилу шести секунд – в каждом матче можно найти несколько подобных эпизодов. Иногда подсказывают: «Вводите мяч!». А здесь рефери на ровном месте при ничейном счете в очень нужное время создал голевой шанс для «Днепра-1». Создается впечатление, что арбитр ждал, искал этот эпизод, воспользовался правилами и создал голевой момент для «Днепра-1». Не «Днепр-1» создал, а именно арбитр. Это, если не ошибаюсь, тот самый судья, несколько туров назад назначивший странный пенальти в ворота «Ингульца» в матче с тем же «Днепром-1» и тоже при ничейном счете.

Я не говорю, что нужно игнорировать нарушения, – правила есть правила. Но такие нарушения фиксируют раз в десять лет. И когда это делается в чемпионской гонке в пользу команды, претендующей на победу в чемпионате, при ничейном счете за 10 минут до конца матча – это вызывает возмущение. Как видите, в таких моментах VAR не помогает арбитру принимать адекватные решения. Хотелось бы, чтобы в оставшихся турах чемпионство было разыграно в честной борьбе, а судьи не помешали этому.

Поединок 27-го тура чемпионата Украины «Днепр-1» – «Колос» завершился со счетом 2:1 в пользу команды из Днепра.

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Юрий Иванов Андрей Пятов Шахтер Донецк судьи чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Колос Ковалевка Днепр-1 - Колос
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 9
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Evgen Lisnichiy
Что Андрей, думал что благосклонность судей, это персональная пожизненная опция Шахтера?
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+4
avk2307
Лучшая защита это нападение. Не пошла атака Леонова, идет Матвеев, следом Пятов, потм Срна еще будет атаковать и о себе ничего. Ну и какой же источник. Они ж про Минай не задают вопросов
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+2
Gargantua
арбитр тянул Днепр не так откровенно как тянул за уши Шахтер в матче с тем же Колосом
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+2
sahka1981
Ну да вже роками мати таке суддівство як ШД , то вже можна і звикнути. 
За коробку передач, перенос матча на Львів Арену і дублюючий склад Інгульця чомусь промовчав, чи це чесна боротьба...
А чому про гол Миная не згадав і т.д.?
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+1
Умник
Чуют ше жопа
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+1
2017KME KME
Та хто б говорив! Саме кроти найуспішніше "працюють" з суддями. Цікаво, що не дозволило "суперчесному" П'ятову підійти до резервного судді з проханням зарахувати очевидний гол Минаю? Чи саме таке суддівство він вважає "чесною боротьбою"?
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+1
Kovalchuk
Тебе с лавки видней
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+1
fitnes_sports066
Бояться Зари вот и началось нытье
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-1
vruthiy-112
Цей арбітр тільки ганьбит український футбол, в 2-гу лігу негідника. Навіщо це так наглядно робити.?!
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-3
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