Александрия – Динамо. Ванат выйдет в старте киевлян

В субботу, 20 мая, состоится поединок 27 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и киевское «Динамо».

Игра пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало – в 15:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Динамо»: Нещерет – Тымчик, Дячук, Сирота, Вивчаренко, Андриевский, Шепелев, Перрис, Буяльский, Кабаев, Ванат.

«Александрия»: Шевченко – Скорко, Бабогло, Логинов, Копина, Сигеев, Рыбалка, Ковалец, Мустафаев, Кожушко, Кулаков.

Ранее сообщалось, что Ванат дисквалифицирован на 3 матча за проявления дискриминации.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Динамо.