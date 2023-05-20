Александрия – Динамо. Ванат выйдет в старте киевлян
Тренеры определились с составами на матч 27-го тура УПЛ
В субботу, 20 мая, состоится поединок 27 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и киевское «Динамо».
Игра пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало – в 15:00.
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:
«Динамо»: Нещерет – Тымчик, Дячук, Сирота, Вивчаренко, Андриевский, Шепелев, Перрис, Буяльский, Кабаев, Ванат.
«Александрия»: Шевченко – Скорко, Бабогло, Логинов, Копина, Сигеев, Рыбалка, Ковалец, Мустафаев, Кожушко, Кулаков.
Ранее сообщалось, что Ванат дисквалифицирован на 3 матча за проявления дискриминации.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Динамо.
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