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Украина. Премьер лига
20 мая 2023, 14:02 | Обновлено 20 мая 2023, 14:32
847
5

Александрия – Динамо. Ванат выйдет в старте киевлян

Тренеры определились с составами на матч 27-го тура УПЛ

20 мая 2023, 14:02 | Обновлено 20 мая 2023, 14:32
847
5
Александрия – Динамо. Ванат выйдет в старте киевлян
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

В субботу, 20 мая, состоится поединок 27 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и киевское «Динамо».

Игра пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало – в 15:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Динамо»: Нещерет – Тымчик, Дячук, Сирота, Вивчаренко, Андриевский, Шепелев, Перрис, Буяльский, Кабаев, Ванат.

«Александрия»: Шевченко – Скорко, Бабогло, Логинов, Копина, Сигеев, Рыбалка, Ковалец, Мустафаев, Кожушко, Кулаков.

Ранее сообщалось, что Ванат дисквалифицирован на 3 матча за проявления дискриминации.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Динамо.

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стартовые составы Александрия Динамо Киев Александрия - Динамо чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Владислав Ванат
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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avk2307
Не понятно почему Бенито нет  даже в заявке.Он вроде в Александрию же поехал? (хотя на спорт юа есть а на Шурике нет. Кто то не прав, а кто ?
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+2
DK1961
Ванат в старте. Киевляне хотят технического поражения? Нигде нет инфы, что они подали аппеляцию. Понятно, что и без этого сезон просрали, но странно как то...
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+2
Gargantua
нет Сидорчука и даже в этой ситуации ставят Шепелева а не Яцыка.
чемп давно проигран, ну чего молодым не дать поиграть?
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Mr Voevudskiy
У него дисквал а он в старте? Ахах. Как обычно)
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+1
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