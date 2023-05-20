Ангелина Калинина – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального поединка на турнире WTA 1000 в Риме
20 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 47) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Риме.
В финальном поединке украинка сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (WTA 6). Встреча состоится третьим запуском на центральном корте после матча Медведев – Циципас. Ориентировочное время начала поединка – 20:00 по Киеву.
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Калинина и Рыбакина играли друг с другом всего 1 раз. Девушки встретились в апреле 2022 года на турнире в Чарльстоне во 2-м раунде. Кстати, тоже на грунте, но сером (он более быстрый). Тогда украинка выиграла встречу со счетом 6:4, 2:6, 6:4.
Sport.ua также проведет текстовую трансляцию матча Ангелина Калинина – Елена Рыбакина.
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