Калинина – Рыбакина. Финал супертурнира в Риме. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией финального поединка на соревнованиях WTA 1000 в столице Италии
В субботу, 20 мая (не ранее 20:00), состоится финальный матч на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия), в котором украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 47) сразится против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (WTA 6).
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Мало кто верил, что Калинина будет играть в финале Открытого чемпионата Италии. Однако Ангелина уже здесь, настроена побеждать, не опускает руки и верит, как и миллионы украинцев, в победу на турнире.
Что сказать про Елену? Кто-то еще может не знает: она уроженка москвы и шлангом прикидывается на пресс-конференциях, когда у нее спрашивают про войну, которую развязала россия на территории Украины. Поддерживает допуск россиян и белорусов на Олимпиаду. Сменить гражданство можно на казахстанское, но менталитет никогда не изменится, уж такова судьба жителей и экс-жителей болот.
Калинина и Рыбакина играли друг с другом всего 1 раз. Девушки встретились в апреле 2022 года на турнире в Чарльстоне во 2-м раунде. Кстати, тоже на грунте, но сером (он более быстрый). Тогда украинка выиграла встречу со счетом 6:4, 2:6, 6:4.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка в украинской версии сайта.
For the ROMA title 🏆— wta (@WTA) May 19, 2023
Rybakina 🆚 Kalinina#IBI23 pic.twitter.com/YAwJsmvDdc
𝐓𝐡𝐞 𝐖𝐓𝐀 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐢𝐬 𝐬𝐞𝐭 #IBI23 | @WTA pic.twitter.com/rhn0XS2dnu— Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 19, 2023
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