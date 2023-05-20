В субботу, 20 мая (не ранее 20:00), состоится финальный матч на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия), в котором украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 47) сразится против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (WTA 6).

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Мало кто верил, что Калинина будет играть в финале Открытого чемпионата Италии. Однако Ангелина уже здесь, настроена побеждать, не опускает руки и верит, как и миллионы украинцев, в победу на турнире.

Что сказать про Елену? Кто-то еще может не знает: она уроженка москвы и шлангом прикидывается на пресс-конференциях, когда у нее спрашивают про войну, которую развязала россия на территории Украины. Поддерживает допуск россиян и белорусов на Олимпиаду. Сменить гражданство можно на казахстанское, но менталитет никогда не изменится, уж такова судьба жителей и экс-жителей болот.

Калинина и Рыбакина играли друг с другом всего 1 раз. Девушки встретились в апреле 2022 года на турнире в Чарльстоне во 2-м раунде. Кстати, тоже на грунте, но сером (он более быстрый). Тогда украинка выиграла встречу со счетом 6:4, 2:6, 6:4.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка в украинской версии сайта.