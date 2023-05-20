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Диназ
20.05.2023 14:00 - : -
Чернигов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
20 мая 2023, 11:17 | Обновлено 20 мая 2023, 11:18
183
0

Первая лига. Борьба за выживание. Предпоследний тур. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 20 мая в 14:00 видеотрансляции матчей нижней восьмерки Первой лиги

20 мая 2023, 11:17 | Обновлено 20 мая 2023, 11:18
183
0
Первая лига. Борьба за выживание. Предпоследний тур. Смотреть онлайн. LIVE
СК Полтава

20 мая проходят очередные поединки Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей предпоследнего игрового дня в группе борьбы за выживание.

Первая лига. 20 мая

Турнирная таблица

Все матчи начнутся в 14:00.

14:00. Буковина Черновцы – Горняк-Спорт

14:00. Диназ Вышгород – Чернигов

14:00. Прикарпатье – СК Полтава

14:00. ФСК Мариуполь – Скорук Томаковка

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Источник Sport.ua
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