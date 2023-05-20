Украина. Первая лига20 мая 2023, 11:17 | Обновлено 20 мая 2023, 11:18
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Первая лига. Борьба за выживание. Предпоследний тур. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 20 мая в 14:00 видеотрансляции матчей нижней восьмерки Первой лиги
20 мая 2023, 11:17 | Обновлено 20 мая 2023, 11:18
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20 мая проходят очередные поединки Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей предпоследнего игрового дня в группе борьбы за выживание.
Первая лига. 20 мая
Турнирная таблица
Все матчи начнутся в 14:00.
14:00. Буковина Черновцы – Горняк-Спорт
14:00. Диназ Вышгород – Чернигов
14:00. Прикарпатье – СК Полтава
14:00. ФСК Мариуполь – Скорук Томаковка
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