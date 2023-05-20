Украина. Первая лига20 мая 2023, 17:45 |
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Первая лига. Определился неудачник сезона: Горняк-Спорт вылетел
Команда отправляется во Вторую лигу
20 мая 2023, 17:45 |
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Состоялись матчи предпоследнего тура Первой лиги в Группе выбывания. По итогам тура определилась первая команда, которая вылетела во Вторую лигу.
Неудачником стал Горняк-Спорт, который проиграл Буковине 2:3 и потерял шансы остаться в Первой лиге. В зоне переходных матчей находится Мариуполь.
Первая лига. Группа выбывания, 7-й тур
Буковина - Горняк-Спорт 3:2
Диназ - Чернигов 1:0
Прикарпатье - Полтава 0:1
Мариуполь - Скорук 0:3
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