Первая лига. Определился неудачник сезона: Горняк-Спорт вылетел

Состоялись матчи предпоследнего тура Первой лиги в Группе выбывания. По итогам тура определилась первая команда, которая вылетела во Вторую лигу.

Неудачником стал Горняк-Спорт, который проиграл Буковине 2:3 и потерял шансы остаться в Первой лиге. В зоне переходных матчей находится Мариуполь.

Первая лига. Группа выбывания, 7-й тур

Буковина - Горняк-Спорт 3:2

Диназ - Чернигов 1:0

Прикарпатье - Полтава 0:1

Мариуполь - Скорук 0:3