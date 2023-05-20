Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. Определился неудачник сезона: Горняк-Спорт вылетел
Украина. Первая лига
20 мая 2023, 17:45 |
285
0

Первая лига. Определился неудачник сезона: Горняк-Спорт вылетел

Команда отправляется во Вторую лигу

20 мая 2023, 17:45 |
285
0
Первая лига. Определился неудачник сезона: Горняк-Спорт вылетел
ФК Горняк-Спорт

Состоялись матчи предпоследнего тура Первой лиги в Группе выбывания. По итогам тура определилась первая команда, которая вылетела во Вторую лигу.

Неудачником стал Горняк-Спорт, который проиграл Буковине 2:3 и потерял шансы остаться в Первой лиге. В зоне переходных матчей находится Мариуполь.

Первая лига. Группа выбывания, 7-й тур

Буковина - Горняк-Спорт 3:2

Диназ - Чернигов 1:0

Прикарпатье - Полтава 0:1

Мариуполь - Скорук 0:3

По теме:
Первая лига. Борьба за выживание. Предпоследний тур. Смотреть онлайн. LIVE
Александр КАДЕНКО: «8 команд Первой лиги могут играть в УПЛ»
В ПФЛ определили даты стыковых матчей в Первой лиге
Первая лига Украины Горняк-Спорт
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Матч Александрия – Динамо приостановлен из-за воздушной тревоги
Футбол | 20 мая 2023, 16:55 0
Матч Александрия – Динамо приостановлен из-за воздушной тревоги
Матч Александрия – Динамо приостановлен из-за воздушной тревоги

Командам осталось доиграть 15 минут основного времени

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует, Динамо впервые за 9 лет – без ЛЧ
Футбол | 19 мая 2023, 21:55 18
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует, Динамо впервые за 9 лет – без ЛЧ
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует, Динамо впервые за 9 лет – без ЛЧ

«Днепр-1» по-прежнему отстает от горняков на 2 очка, и личная встреча впереди

Теперь он мой, я это чувствую! Ломаченко считает, что Хейни испугался
Бокс | 20.05.2023, 04:00
Теперь он мой, я это чувствую! Ломаченко считает, что Хейни испугался
Теперь он мой, я это чувствую! Ломаченко считает, что Хейни испугался
Мудрика среди них нет. Почеттино хочет избавиться от 10 игроков
Футбол | 20.05.2023, 13:26
Мудрика среди них нет. Почеттино хочет избавиться от 10 игроков
Мудрика среди них нет. Почеттино хочет избавиться от 10 игроков
Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу
Бокс | 20.05.2023, 06:25
Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу
Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФЬЮРИ – промоутеру: «Дай мне бой, который я заслужил, или верни контракт»
ФЬЮРИ – промоутеру: «Дай мне бой, который я заслужил, или верни контракт»
19.05.2023, 13:10 6
Бокс
ФОТО. Тиаго Силва восхищен мышцами Мудрика
ФОТО. Тиаго Силва восхищен мышцами Мудрика
18.05.2023, 22:21 14
Футбол
ФОТО. Велосипед и аплодисменты. Челси смакует бисиклету Мудрика
ФОТО. Велосипед и аплодисменты. Челси смакует бисиклету Мудрика
19.05.2023, 22:26 7
Футбол
Фьюри оскорбил Красюка и поставил жесткий ультиматум команде Усика
Фьюри оскорбил Красюка и поставил жесткий ультиматум команде Усика
19.05.2023, 12:38 11
Бокс
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
20.05.2023, 03:38 5
Хоккей
ФОТО. Ващук вступил в Нацгвардию Украины
ФОТО. Ващук вступил в Нацгвардию Украины
19.05.2023, 17:05 6
Война
Топ-10 высокооплачиваемых футболистов Америки: сбитые летчики Европы и УПЛ
Топ-10 высокооплачиваемых футболистов Америки: сбитые летчики Европы и УПЛ
18.05.2023, 17:15 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности