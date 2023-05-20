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  4. ЮЩИШИН: «Удаление в игре с Зарей справедливо. Не повезло, мяч попал в руку»
Украина. Премьер лига
20 мая 2023, 07:46 | Обновлено 20 мая 2023, 08:04
319
0

ЮЩИШИН: «Удаление в игре с Зарей справедливо. Не повезло, мяч попал в руку»

Голкипер ровенского «Вереса» начинает реабилитацию после тяжелой травмы

20 мая 2023, 07:46 | Обновлено 20 мая 2023, 08:04
319
0
ЮЩИШИН: «Удаление в игре с Зарей справедливо. Не повезло, мяч попал в руку»
ФК Верес Ровно. Вадим Ющишин

Голкипер ровенского «Вереса» Вадим Ющишин, который сейчас начинает реабилитацию после тяжелой травмы колена, рассказал о дебюте в составе красно-черных, новой мечте и лучших вратарях мира.

В УПЛ за Верес Вадим Ющишин дебютировал в матче с «Минаем» и суммарно в нынешнем сезоне сыграл в трех матчах:

«О том, что выйду в основе на игру с «Минаем», узнал за неделю до матча. Я уже долго к этому готовился, тренировался, готов был морально. Раньше я играл в Кубке, выходил при счете 3:0. На этот раз ответственность и уровень матча были значительно выше.

Перед игрой с «Минаем» ко мне подходил Юрий Николаевич, просил не беспокоиться. Волнение минимальное было, когда выходил на поле. Но когда начался матч – стало психологически легче. Помню, как забрал мяч намертво после удара Дмитрия Немчанинова в дебюте. После этого обрел дополнительную уверенность в себе.

Во втором матче против «Львова» было уже сложнее. Следовало доказывать, что играю на стабильно высоком уровне.

Что касается удаления в игре с «Зарей» – тогда мне показалось, что это правильное решение. Уже ничего не изменишь. Чуть не повезло, что мяч попал в руку. Конечно, я волновался из-за этого. Но команда меня поддержала».

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Верес Ровно травма Вадим Ющишин травма колена Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Верес
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