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Украина. Премьер лига
18 мая 2023, 14:34 | Обновлено 18 мая 2023, 14:37
194
0

Верес до конца сезона лишился голкипера Ющишина

Вратарь получил серьезную травму

18 мая 2023, 14:34 | Обновлено 18 мая 2023, 14:37
194
0
Верес до конца сезона лишился голкипера Ющишина
НК Верес. Вадим Ющишин

Ровенский «Верес» сообщил о том, что в текущем сезоне больше не сможет сыграть голкипер команды Вадим Ющишин.

На одной из тренировок в преддверии недавнего матча УПЛ с «Колосом» (0:1) вратарь получил серьезное повреждение – разрыв передней крестообразной связки колена. Ющишину уже сделана операция. Восстановление Вадима займет от 4-х до 6-ти месяцев.

В текущем сезоне Украинской Премьер-лиги на счету Ющишина три матча.

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Верес Ровно Вадим Ющишин Украинская Премьер-лига травма чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Верес
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