Верес до конца сезона лишился голкипера Ющишина

Ровенский «Верес» сообщил о том, что в текущем сезоне больше не сможет сыграть голкипер команды Вадим Ющишин.

На одной из тренировок в преддверии недавнего матча УПЛ с «Колосом» (0:1) вратарь получил серьезное повреждение – разрыв передней крестообразной связки колена. Ющишину уже сделана операция. Восстановление Вадима займет от 4-х до 6-ти месяцев.

В текущем сезоне Украинской Премьер-лиги на счету Ющишина три матча.