Украина. Премьер лига18 мая 2023, 14:34 | Обновлено 18 мая 2023, 14:37
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Верес до конца сезона лишился голкипера Ющишина
Вратарь получил серьезную травму
18 мая 2023, 14:34 | Обновлено 18 мая 2023, 14:37
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Ровенский «Верес» сообщил о том, что в текущем сезоне больше не сможет сыграть голкипер команды Вадим Ющишин.
На одной из тренировок в преддверии недавнего матча УПЛ с «Колосом» (0:1) вратарь получил серьезное повреждение – разрыв передней крестообразной связки колена. Ющишину уже сделана операция. Восстановление Вадима займет от 4-х до 6-ти месяцев.
В текущем сезоне Украинской Премьер-лиги на счету Ющишина три матча.
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