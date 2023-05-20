20.05.2023 15:00 - : -
Украина. Премьер лига20 мая 2023, 05:49 | Обновлено 20 мая 2023, 05:50
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Александрия – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Игра 27 тура начнется в 15:00
20 мая 2023, 05:49 | Обновлено 20 мая 2023, 05:50
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В субботу, 20 мая, состоится поединок 27 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и киевское «Динамо». Игра пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало – в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Команды будет судить Дмитрий Кривушкин, представляющий город Харьков.
Игра в прямом эфире можно будет посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» - «Динамо.
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