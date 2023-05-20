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Чемпионат Украины
Александрия
20.05.2023 15:00 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
20 мая 2023, 05:49 | Обновлено 20 мая 2023, 05:50
44
0

Александрия – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Игра 27 тура начнется в 15:00

20 мая 2023, 05:49 | Обновлено 20 мая 2023, 05:50
44
0
Александрия – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо Киев

В субботу, 20 мая, состоится поединок 27 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и киевское «Динамо». Игра пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало – в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Команды будет судить Дмитрий Кривушкин, представляющий город Харьков.

Игра в прямом эфире можно будет посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

📺 Видеотрансляция

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» - «Динамо.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Динамо смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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