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Чемпионат Украины
Черноморец
20.05.2023 13:00 - : -
Минай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
20 мая 2023, 03:57 |
24
0

Черноморец – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч Украинской Премьер-лиги начнется 20 мая в 13:00

20 мая 2023, 03:57 |
24
0
Черноморец – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 20 мая, состоится поединок 27 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть одесский «Черноморец» и «Минай». Встреча пройдет в Одессе на поле стадиона «Черноморец», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports+.

Черноморец – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Минай».

Черноморец – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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