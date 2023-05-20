20.05.2023 13:00 - : -
Украина. Премьер лига20 мая 2023, 03:57 |
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Черноморец – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч Украинской Премьер-лиги начнется 20 мая в 13:00
20 мая 2023, 03:57 |
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В субботу, 20 мая, состоится поединок 27 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть одесский «Черноморец» и «Минай». Встреча пройдет в Одессе на поле стадиона «Черноморец», стартовый свисток прозвучит в 13:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports+.
Черноморец – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Минай».
Черноморец – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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