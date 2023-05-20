В субботу, 20 мая, в Мюнхене на «Альянц Арене» состоится матч тридцать третьего тура чемпионата Германии по футболу, в котором сыграют мюнхенская «Бавария» и РБ «Лейпциг». Стартовый свисток арбитра Дениза Айтекина из Оберасбаха прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Бавария



Мюнхенскую «Баварию» в ее новейшем фрагменте многолетней истории всегда ассоциировали со стабильностью хотя бы с точки зрения событий на внутренней арене. Десять чемпионских титулов кряду в современном футболе может добыть не так уж и много команд, но и прозвище «Рекордмайстер» на ровно месте не получают, не так ли? Но с одиннадцатым титулом истории с досрочной победой так и не вышло. Более того – та самая пресловутая стабильность «Красной машине» сейчас только снится, в то время как даже на позиции ее главного тренера постоянно происходят какие-то движения. На результаты это влияет непосредственным образом.

Безумно одаренный руководитель Юлиан Нагельсманн заплатил большую цену за потенциальные «сливы» информации из внутренней кухни клуба в прессу, но его отставка произошла в очень интимный момент кампании, когда «Бавария» боролась на три фронта. Как итог, Томаса Тухеля пригласили поиграть с огнем, в котором в конце концов и сгорели шансы мюнхенцев на Кубок Германии и главный трофей Лиги чемпионов в этом году. Удалось спасти лишь положение дел в чемпионате, но отрыв от дортмундской «Боруссии» всего в одно очко за два тура до завершения сезона – это просто смешно по меркам «Рекордмайстера» последних лет.

При этом календарь у «шмелей» с матчами в «Аугсбурге» и дома против «Майнца» выглядит куда более простым, нежели встреча против РБ «Лейпциг» или выезд к «Кельну», которые предстоят «Баварии» в ближайшие несколько дней. Остается только самим не плошать, а там может быть и соседи по региону захотят вернуть должок.

РБ Лейпциг



Эта кампании получилась для команды из Лейпцига достаточно тяжелой, свидетелем чему, в том числе, удалось стать и украинским болельщикам. Если вспомнить, то донецкий «Шахтер» начинал свои выступления в Лиге чемпионов УЕФА в совершенно разобранном состоянии, но при этом шокировал «Красных быков» победой на их поле (4:1), после чего итальянский специалист Доменико Тедеско был незамедлительно отправлен в отставку. На его место вскоре пришел немец Марко Розе, у которого ничего не вышло в Дортмунде на фоне скандального ухода из Менхенгладбаха, и уже с ним во главе РБ брали полноценный реванш у «горняков» в конце группового этапа.

Но одними лишь еврокубковыми приключениями новый главный тренер не ограничился и в прошлом туре сравнялся по количеству матчей во главе клуба со своим предшественником, поэтому теперь мы с уверенностью можем говорить, что Розе более успешен в этой должности (2,11 очков в среднем за игру против 1,87 у Тедеско). На положении «Красных быков» в турнирной таблице это сказалось напрямую – «Лейпциг» уже не имеет шансов на «золото» или «серебро», но за «бронзу» вполне может зацепиться, чему будут посвящены ближайшие матчи против «Баварии» и «Шальке». А там и финал Кубка Германии против «Айнтрахта» не за горами. Вот только последняя победа над мюнхенцами для РБ датирована пятилетней давностью, поэтому остается уповать только на неуверенность соперников в своих силах.

Ориентировочные составы



«Бавария»: Зоммер – Канселу, де Лигт, Павар, Мазрауи – Горецка, Киммих – Мусиала, Мюллер, Сане – Гнабри.

РБ «Лейпциг»: Бласвих – Хенрихс, Орбан, Гвардиол, Симакан – Айдара, Лаймер – Форсберг, Собослаи – Нкунку, Вернер.

Не сыграют: Дэвис, Эрнандес, Нойер, Станишич, Шупо-Мотинг – Ольмо, Гулачи.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре нас ожидает классический немецкий результативный футбол с итоговым перевесом хозяев. Нашей ставкой будет позиция – «Бавария» победит и ТБ 3.5 с коэффициентом 1.98.

20 мая, суббота