Украина. Премьер лига20 мая 2023, 01:04 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Минай
Поединок состоится в субботу 20 мая
20 мая 2023, 01:04 |
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В субботу, 20 мая, состоится поединок 27 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть одесский «Черноморец» и «Минай». Встреча пройдет в Одессе на поле стадиона «Черноморец», стартовый свисток прозвучит в 13:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports+.
Черноморец – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Минай».
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