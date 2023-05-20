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Чемпионат Франции
Лион
19.05.2023 22:00 – FT 3 : 1
Монако
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Франция
20 мая 2023, 00:45 | Обновлено 20 мая 2023, 01:08
47
0

Шерки чуть не оформил гол-шедевр. Лион переиграл Монако в боевом поединке

Красивейший эпизод закончился голом Максанса Какере на добивании

20 мая 2023, 00:45 | Обновлено 20 мая 2023, 01:08
47
0
Шерки чуть не оформил гол-шедевр. Лион переиграл Монако в боевом поединке
Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Шерки

В стартовом матче 36-го тура чемпионата Франции «Лион» на своем поле одержал победу над «Монако» (3:1).

Для хозяев голы забили Александер Ляказетт, Максенс Какере и Райан Шерки. У «Монако» в дебюте игры пенальти реализовал Виссам Бен Йеддер.

Красивейший эпизод случился на 57-й минуте. Райан Шерки красивейшим финтом разобрался с защитником соперника и чуть не забил шедевр. Вратарь вытащил мяч, однако Какере добавил его в сетку, и этот гол оказался победным в матче.

«Монако» с 65 очками занимает 4-е место, а «Лион» с 59 баллами идет на 7-й позиции, позади команд «Лилль» (60) и «Ренн» (59). Для попадания в еврокубки надо финишировать в топ-5.

Лига 1. 36-й тур, 19 мая

Лион – Монако – 3:1

Гол: Ляказетт, 38, Какере, 57, Шерки, 78 – Бен-Йеддер, 2 (пен)

Видеообзор матча

ФОТО. Финт Райана Шерки

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Шерки (Лион).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Максенс Какере (Лион).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Ляказетт (Лион).
2’
ГОЛ ! С пенальти забил Виссам Бен-Йеддер (Монако).
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чемпионат Франции по футболу Лига 1 Монако Лион Райан Шерки видео голов и обзор Александр Ляказетт Максанс Какере Виссам Бен Йеддер
Источник Sport.ua
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