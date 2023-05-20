Шерки чуть не оформил гол-шедевр. Лион переиграл Монако в боевом поединке
Красивейший эпизод закончился голом Максанса Какере на добивании
В стартовом матче 36-го тура чемпионата Франции «Лион» на своем поле одержал победу над «Монако» (3:1).
Для хозяев голы забили Александер Ляказетт, Максенс Какере и Райан Шерки. У «Монако» в дебюте игры пенальти реализовал Виссам Бен Йеддер.
Красивейший эпизод случился на 57-й минуте. Райан Шерки красивейшим финтом разобрался с защитником соперника и чуть не забил шедевр. Вратарь вытащил мяч, однако Какере добавил его в сетку, и этот гол оказался победным в матче.
«Монако» с 65 очками занимает 4-е место, а «Лион» с 59 баллами идет на 7-й позиции, позади команд «Лилль» (60) и «Ренн» (59). Для попадания в еврокубки надо финишировать в топ-5.
Лига 1. 36-й тур, 19 мая
Лион – Монако – 3:1
Гол: Ляказетт, 38, Какере, 57, Шерки, 78 – Бен-Йеддер, 2 (пен)
Видеообзор матча
ФОТО. Финт Райана Шерки
События матча
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