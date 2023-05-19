19 мая на «Олимпик Лионнез пройдет матч 36-го тура Лиги 1 Франции, в котором Лион встретится с Монако. Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Лион

Клуб не может не иметь серьезных амбиций - еще недавно была серия побед в Лиге 1. Но решение поставить на Петера Боса, принятое еще в 2021-м году, привело к провалу в прошлом сезоне. Вместо подъема в группу лидеров коллектив упал на 8-е место, оставшись без еврокубков. Но голландец как-то убедил дать ему еще 1 шанс, и был заменен на Лорана Блана только уже осенью. Впрочем, и Президент, несмотря на прекрасную результативность вернувшегося из лондонского Арсенала Ляказетта, не смог добиться серьезного прогресса. До сих пор амбициозные ткачи могут снова не квалифицироваться даже в Лигу конференций. С другой стороны, в апреле-мае хватало побед, и этот рывок давал надежду на удовлетворительный финиш... Пока не случились 1:2 с Клермон.

Монако

Команда памятна тем, что, в свое время, стала первой, кто смог прервать полосу чемпионских титулов в исполнении ПСЖ. Да и в последние сезоны, несмотря на постоянные продажи ведущих игроков, монегаски приходили к бронзе и в 2021-м году, и в 2022-м, уже при Клемане. Другое дело, что так в основной раунд Лиги чемпионов пробиться не получилось, да и в менее рейтинговых еврокубках мало что получалось. В этом розыгрыше Монако рискует утратить позицию. Как и годом ранее, сильнее остаются ПСЖ с Марселем, но еще добавился выстреливший Ланс. Кроваво-золотым недавно проиграли, а потом еще и Монпелье вдруг устроил разгром. Нулевая ничья с Лиллем уже сделала шансы догнать этого соперника недостижимым. Да и Олимпик Малиновского далеко...

Статистика личных встреч

В прошлом году оба поединка выиграл Монако. Впрочем, и в прошлом, и в нынешнем чемпионате играли на Луи ІІ.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом Лион. Он играет дома, а гости потеряли шансы на общий успех. Так что ставим на победу ткачей (коэффициент - 2,27).