Украина. Премьер лига20 мая 2023, 00:12 | Обновлено 20 мая 2023, 00:13
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Ингулец
В Киеве состоится матч 27 тура украинской Премьер-лиги
20 мая 2023, 00:12 | Обновлено 20 мая 2023, 00:13
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В субботу, 20 мая, состоится матч 27 тура украинской Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» сыграет против петровского «Ингульца».
Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского, стартовый свисток прозвучит в 14:00.
В первом круге «Ингулец» победил со счетом 1:0.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УНИАН ТВ.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Ингулец».
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