В субботу, 20 мая, состоится матч 27 тура украинской Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» сыграет против петровского «Ингульца».

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского, стартовый свисток прозвучит в 14:00.

В первом круге «Ингулец» победил со счетом 1:0.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УНИАН ТВ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Ингулец».