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  4. Заря – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
20 мая 2023, 00:09 |
78
0

Заря – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 мая в 14:00 поединок 27-го тура Украинской Премьер-лиги

20 мая 2023, 00:09 |
78
0
Заря – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря

В субботу, 20 мая, состоится матч 27 тура украинской Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» сыграет против петровского «Ингульца».

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского, стартовый свисток прозвучит в 14:00.

В первом круге «Ингулец» победил со счетом 1:0.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УНИАН ТВ.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Ингулец».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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