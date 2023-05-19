В субботу, 20 мая, состоится поединок 27 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и киевское «Динамо». Игра пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало – в 15:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Команды будет судить Дмитрий Кривушкин, представляющий город Харьков.

Игра в прямом эфире можно будет посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» - «Динамо.