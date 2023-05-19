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Украина. Премьер лига
19 мая 2023, 19:54 | Обновлено 19 мая 2023, 19:55
376
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Динамо

Матч 27 тура начнется 20 мая в 15:00

19 мая 2023, 19:54 | Обновлено 19 мая 2023, 19:55
376
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Динамо
УПЛ

В субботу, 20 мая, состоится поединок 27 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и киевское «Динамо». Игра пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало – в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Команды будет судить Дмитрий Кривушкин, представляющий город Харьков.

Игра в прямом эфире можно будет посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» - «Динамо.

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Источник Sport.ua
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