УПЛ: кто на вылет?

За четыре тура до конца чемпионата Украины окончательно определился круг соискателей национального «золота». Чемпионство разыграют между собой «Шахтер», «Днепр-1» и «Заря».

А вот борьба за сохранение элитной прописки в нынешнем сезоне обещает быть еще более захватывающей. Потому что в ней участвуют так или иначе сразу восемь коллективов (половина из всех команд).

Напомним регламент сезона 2022/2023 в части понижения в классе. Две последние команды в турнирной таблице, то есть 15-я и 16-я, напрямую отправляются «этажом ниже». А вот коллективы, занявшие по итогам чемпионата 13-е и 14-е места, сыграют с командами, финишировавшими в первенстве первой лиги на третьей и четвертой позициях поединки плей-офф за право участия в УПЛ в следующем сезоне.

Если с тремя претендентами на золотую корону еще как-то можно совладать, то бишь предположить хотя бы математически, кто в итоге финиширует на первой строчке, то найти счастливчиков и неудачников в разборках аж половины турнирной таблицы не просто сложно, а практически нереально.

Нереально не только из-за того, что очень много команд до сих пор не решили свои турнирные задачи, но и потому, что в оставшихся четырех турах они очень часто будут играть между собой.

Тем не менее, давайте попробуем разобраться в аутсайдерских хитросплетениях.

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Давайте начнем сразу с очевидных вещей. В разборки тех, «кому вниз», мы включили восемь клубов. То есть всех, кто на данный момент занимает места ниже восьмого.

На девятой позиции идет «Черноморец». Одесситов можно смело считать одним из приятных открытий второй половины сезона. Команда Григорчука, невзирая на ранги, играет всегда в свою игру – комбинационную, агрессивную и зрелищную. От «моряков» до 15-го на данный момент «Металлиста» - семь очков. Следовательно, чисто математически одесситы могут попасть в число двух команд, которые напрямую покинут элитный дивизион. Однако, в то же время, в такую перспективу почти не верится.

А вот до 13-го «Миная» команде Григорчука – рукой подать: всего три очка. Стало быть, «Черноморец» вполне может оказаться среди участников плей-офф. Но, на наш взгляд, учитывая и календарь команды, и ее реальный потенциал, «сине-черные» заблаговременно решат задачу по продлению элитной прописки.

Очевидной видится и турнирная судьба «Львова». Абсолютный аутсайдер УПЛ имеет в своем активе лишь 13 очков. Даже если учесть, что подопечные Бессмертного выиграют все оставшиеся матчи, финишировать выше 15-го места у них все равно не получится. Так что спасибо за внимание и добро пожаловать в Первую лигу.

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В этой связи хотелось бы сказать вот еще что. В последнее время в СМИ раздувается тема возможного расширения УПЛ в новом сезоне. Дескать, участников чемпионата страны может быть целых двадцать. Наиболее рьяными радетелями за расширение «штата» является, как нетрудно догадаться, «Львов».

Откровенно говоря, данную инициативу иначе, нежели бредом, и не назовешь. Учитывая нынешние реалии, нам хотя бы 16-ть полноценных клубов насобирать в чемпионате. О чем вообще речь, если даже в Бундеслиге играет 18 клубов. Мы сейчас круче Германии? К тому же, именно этот львовский клуб уже «светился» в успешных попытках «изнасилования» футбольного закона. Хватит. «Львов» как никто другой заслужил на вылет из УПЛ. Пускай летит.

Наряду со «Львовом», очень плохи дела и у «Металлиста». Возрожденная некогда славная харьковская команда после рашистского вторжения и неоднозначной позиции ее собственника превратилась в никому не нужную игрушку. Фактически, фарм-клуб «Днепра-1», куда перебежало и руководство команды и клуба, и ведущие футболисты.

Уровень игры, демонстрируемый подопечными Огненовича, полностью отвечает турнирной позиции команды. Так что с огромной долей вероятности можно уже сейчас говорить о том, что «Металлист» следом за «Львовом» напрямую отправится в Первую лигу. Спасибо Ярославскому за возрождение. Ему же благодарочка и за полнейший развал.

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Следовательно, на две вакансии участников переходных поединков претендуют сразу пять команд: «Верес», «Ингулец», «Металлист-1925», «Минай» и «Рух». Очковая разница между идущим на десятом месте «Вересом» и 14-м «Рухом» – всего три очка.

Распутать этот клубок сейчас очень и очень непросто. Поэтому даже не будем пытаться прогнозировать, ибо вероятность ошибки – практически 99 процентов.

Однако календарь оставшихся поединков для нашего квинтета проанализировать можно и нужно.

Так вот, если опираться лишь на график оставшихся встреч, самый сложный он именно у «Вереса», которому предстоит сыграть против «Шахтера», «Динамо», «Александрии» и «Ингульца» (в последнем туре).

Два матча против команд из верхней части таблицы предстоит провести «Металлисту-1925»: против «Динамо» и «Кривбасса».

У «Миная» таковых поединков тоже два. Против «Черноморца», который мы вынесли за скобки, и против «Зари».

Похожий график и у «Руха»: игры против одесситов и «Александрии» (причем это на финише турнира).

«Ингулец» ждет лишь один матч против команды из верхней части таблицы – в ближайшем туре против «Зари».

В остальном аутсайдеры будут колошматиться между собой. И кто в итоге сорвет спасительный джекпот, а кому придется испить не очень сладкую чашу «переходняков» – одному Богу известно.

Ясно лишь то, что будет очень интересно.