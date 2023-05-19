Виктор ЛЕОНЕНКО: «Динамовцы играют так, будто делают нам одолжение»

Экс-нападающий «Динамо», а ныне эксперт Виктор Леоненко прокомментировал поражение киевлян от одесского «Черноморца» (2:3) в матче 26-го тура украинской Премьер-лиги.

«Печаль в том, что динамовцы начали очень уверенно проигрывать с первых минут. Сразу было понятно, что приятного будет мало. Было видно, что «Черноморец» вышел с хорошим настроем на игру. У моего друга Григорчука очень хорошая команда, он ее может создать даже из ничего.

С первых минут матча «Динамо» показало болельщикам, что поздравлять с праздником их не будет. Порадовало только, что в начале второго тайма «Динамо» включилось на 20 минут, но потом опять выключилось. Такое ощущение, что динамовцы играют так, будто делают нам одолжение. Болельщики от нынешнего «Динамо» даже не требуют результата, главное – чтобы старались», - сказал Леоненко.